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洛杉磯、舊金山等加州都會區設毒品注射站 紐森否決

記者楊青／洛杉磯報導
加州州長紐森否決了SB57法案，指出毒品注射站的數量，可能會引發一個「意想不到的後果」。（紐森推特）
加州州長紐森否決了SB57法案，指出毒品注射站的數量，可能會引發一個「意想不到的後果」。（紐森推特）

加州拉鋸五年在大都會區設立毒品注射站的SB 57法案，今年6月和8月分別獲得參眾兩會多數票通過後，22日被加州州長紐森否決，紐森在他的否決信息中寫著，該法案授權的安全注射站點的數量，可能會引發一個「意想不到的後果」。

他說，這些地點有可能有助於改善大城市地區的安全和健康，但如果沒有強有力的計劃，結果可能會違背這個目的。 在洛杉磯、舊金山和奧克蘭等城市，這些意想不到的後果不能掉以輕心，而這些地區日益嚴重的吸毒挑戰不是大家可以承擔的風險。

紐森重申他致力於減少死亡的策略，但表示試點項目需要精心策劃，並包括強有力的地方領導。他將指示加州衛生福利廳廳長馬克·加利博士，召集市縣官員「討論設立毒品站的最低標準和最佳實踐」，然後將其推薦給立法機關。

SB 57提案是由Scott Wiener等三名民主黨參議員，和丁右立（Phil Ting）等五名民主黨眾議員，2020年12月聯合撰寫提出，倡導在包括舊金山、洛杉磯和奧克蘭等大都會區設立專門毒品注射站，提供吸毒者購買和注射毒品的場所。提案表示，加州因為吸毒過量而死亡人數層出不窮，有效的辦法是對其進行管理，對吸毒者毒品用量和清潔進行有效管理。

然而，包括加州麻醉品暨緝毒官員協會（CNOA) ）、全國麻醉品官員協會聯盟 （NNOAC）、加州檢察官協會 （CDAA）、洛杉磯地方檢察官協會、加州大學和學院警察局長協會、加州禁毒聯盟（CCAD）、正義與平等組織（OJE）、種族平等大會、大聖蓋博谷安全社區基金會、國際禁毒聯盟等，數月來一直大聲疾呼，SB 57如果通過，無異於將加州推向毒品泛濫、遊民增加、犯罪增加的深淵，甚至可能摧毀加州希望和未來。這些反對陣營代表對州長否決該提案，都表示欣慰。

事實上，SB 57與加州之前的SB 19如出一轍，儘管社區領袖和民眾一再强烈表達反對意見，但類似法案在過去五年一直相持不下，此次則是最接近成功的一次。加州禁毒聯盟副主席李少敏表示，加州立法者有責任保護居民免受藥物的有害影響，現在為何反倒成了毒品推手？

李少敏指出，SB 57的支持者無恥地製造鴉片窩或非法吸毒中心，正如民主黨前州長布朗2018年否決類似提案時所指出的，「由政府資助設立非法吸毒注射中心，絕非減少吸毒成癮的良方，該法案弊端遠遠大於可能的好處」。

加州緝毒協會立法顧問John Lovell，多年研究全球毒品注射站的後續發展。他表示，溫哥華是最典型例子，18年前，溫哥華設立毒品注射站，本意是希望有效管理大麻使用，防止大麻使用泛濫造成人們健康危害。18年過去，事與願違，只有5%的大麻使用者使用注射站，95%大麻使用都在家中或其他場所，注射站附近卻吸引了大批毒品販子，因為他們知道可以做到生意，附近社區不僅癮君子暴增，遊民倍增，犯罪上升，原本安居樂業的正常社區淪為高犯罪地區，民怨沸騰；與此同時，因藥物過量死亡人數猛增超過10萬7000人，約1840萬12歲或以上的人至少使用過一種毒品。

加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏指出，SB 57法案的支持者形同製造鴉片窩...
加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏指出，SB 57法案的支持者形同製造鴉片窩或非法吸毒中心，對州長紐森否決此一法案表示欣慰。（記者楊青／攝影）
加州拉鋸五年、在大都會區設立毒品注射站的SB 57法案，被加州州長紐森否決。（示...
加州拉鋸五年、在大都會區設立毒品注射站的SB 57法案，被加州州長紐森否決。（示意圖，Unsplash.com）

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