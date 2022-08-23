新聞辭典／SB 57 管理吸毒與鼓勵吸毒之爭

SB 57提案，全名是「加州 受控物質過量使用預防計畫」（Controlled substances: overdose prevention program），俗稱「加州安全毒品 注射站計畫」

該法授權舊金山市、舊金山縣、洛杉磯縣、洛杉磯市和奧克蘭市批准建立大麻 和毒品注射站，對毒品使用進行管理，以滿足有特定需要的吸毒者，並預防其吸毒過量。注射站將提供由訓練有素的工作人員監督的衛生空間，吸毒者可以在其中消費預先獲得的毒品，注射站將提供無菌消費用品，提供毒品使用障礙治療或轉診，同時授權和培訓現場工作人員提供現行法律規定的緊急給藥。

該法案要求前述城市，在授權其轄區建立大麻和毒品注射站之前，向當地執法部門和公眾提供發表意見的平台，大麻和毒品注射站同時每年要按照規定，向市或市和縣提供年度報告。該法的有效限期至2028年1月1日。

支持方認為，該法將使加州的毒品濫用得到有效管理，拯救因吸毒過量而死亡的生命；反對方則認為，大麻和毒品注射將成為種植在社區内的毒瘤，不但無法控制毒品濫用，反將鼓勵毒品泛濫，破壞正常社區的公共治安和生活環境，增加犯罪和遊民，同時對孩童造成嚴重不良影響。

SB 57在2022年6月30日獲得加州眾議會多數票通過；2022年8月5日獲得加州參議會多數票通過；加州州長紐森於2022年8月22日否決。