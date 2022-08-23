世報「嗨中秋」園遊嘉年華／少林絕學 將表演「針穿玻璃」

少林功夫院希望通過中秋活動，讓更多人了解少林絕學，弘揚中華傳統文化。（釋延輝提供）

中秋佳節將來臨，世界日報和天普 市府合辦的「嗨中秋」園遊嘉年華，將在9月10、11日於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）熱鬧登場。洛杉磯 少林功夫院屆時帶領學生表演精彩拳法，包括展示「針穿玻璃 」等絕學，定能讓觀眾大飽眼福。

2012年成立的少林功夫院，由少林寺第34代武僧釋延輝創辦。釋延輝表示，活動當天他將表演少林寺傳統拳，並給觀眾展示「針穿玻璃 」，「我會用一根不起眼的繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃一邊放一個氣球，當針穿透玻璃時，氣球就會瞬間破碎，不過當天展示的玻璃是平常家中的窗玻璃，不是加厚玻璃」。

釋延輝解釋，繡花針是古代一種暗器，穿透玻璃其實不是很難，這只是基本功，難的是要指哪打哪，精準地把暗器打到一個既定目標，這是速度與力量的完美結合。

同時，該院學生將展示各種拳法，包括小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀等傳統少林武術，這些拳法將由30多名5至15歲的孩子表演。釋延輝表示，「其中廣受歡迎的九節鞭和雙節棍，特別是李小龍 的成名絕技雙節棍，將給觀眾帶來視覺上的震撼」。