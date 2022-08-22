聯邦撥款洛縣 復原野火燒毀地

加州州長紐森（Gavin Newsom）在關於聯邦社區發展災後恢復基金聲明中說，「加州仍致力於振興和支持所有因野火影響的社區重建。」（紐森臉書）

洛杉磯時報報導，洛縣 將獲得378萬元聯邦撥款，以協助2018年毀滅性和致命的伍爾西山林大火（Woolsey Fire）的復原工作。馬里布（Malibu）將額外獲得4萬7000元。

官員指出，這起洛縣史上最具破壞性野火之一的伍爾西山林大火，共摧毀西湖村（Westlake Village）到馬里布的1600棟建築，造成約50億元損失，至少三人死亡。

根據2019年的報告，由於鄰近的范杜拉（Ventura）縣和北加州 天堂市（Paradise）當時都出現大規模失控野火，當地官員不得不爭搶資源，以致撲滅大規模野火變得更加困難。

這項18日宣布的經費撥款，是加州獲得逾3億1700萬元基金的一部分。四年前加州出現的野火，共燒毀逾160萬畝土地，這筆經費將作為重建災區基礎設施。

這筆經費由美國住房和城市發展部分配，旨在幫助中低收入 的加州人，但社區可靈活優先考慮住房和建築計畫。

加州州長紐森（Gavin Newsom）19日在關於聯邦社區發展災後恢復基金聲明中說，「加州仍致力於振興和支持所有因野火影響的社區重建。」

除洛縣外，標特縣（Butte County）獲得7270萬元，奇科市（Chico）獲得1238萬元，雷丁（Redding）2250萬元，遭坎普大火（Camp Fire）摧毀的天堂市，獲得1億9950萬元。