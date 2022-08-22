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超速+魯莽駕駛 死亡人數飆增 溫莎山車禍只是冰山一角

記者陳懿╱綜合報導
超速和魯莽的開車行為醞成溫莎山大車禍，導致六死八傷。（本報檔案照）
超速和魯莽的開車行為醞成溫莎山大車禍，導致六死八傷。（本報檔案照）

8月4日發生於溫莎山的車禍事件至少造成6人死亡，其中還包括一名孕婦以及腹中的胎兒。

肇事者Nicole Lorraine，一位37歲在西洛杉磯凱薩醫療中心任職的護士，當時她以每小時90哩的速度闖紅燈，隨後與六車碰撞造成連環車禍。

近年來，美國因為開車莽撞造成死亡的人數正在大幅度上升。2021年有近4萬3000人死於車禍，相比前一年增加了10.5%，而且還沒有下降的趨勢。美國公路交通安全管理局的數據顯示，今年前三個月內就有9560人在車禍中往生，等於每13分鐘就有一個人因車禍死亡。

數據顯示致命的車禍在疫情期間激增，原因是隔離清空了街頭車道，那些與社會隔離的以及對於未來有不確定性的人們，駕駛時變得更加魯莽，甚至還有超速以及酒駕行為。

美國汽車協會發言人 Doug Shoupe 說：「這些人就像是忘記了交通規則的常識，他們變得很莽撞，不但超速，而且分心駕駛。甚至有人還參與街頭賽車和強占街頭的行為。」

道路安全專家認為，防止更多交通死亡的最佳方法是降低限速、重新設計道路並使用測速照相等工具讓司機減速。此方法在紐約成功地減少了車禍，但在加州卻沒有明顯效果。

這場車禍發生在洛縣最富裕的黑人社區之一的溫莎山附近。長期以來，以黑人為主的洛縣管轄社區的居民要求更多的減速帶、紅綠燈和其他措施，以減少超速和不安全駕駛。

政府提供的數據裡顯示，有色人種居住的低收入社區往往有更多的交通事故，其中美洲原住民和黑人的死亡人數更多，這些數據突出了洛杉磯各地持續存在的種族之間的差別待遇。

據居民反應，溫莎山附近占領街道、街頭賽車和危險駕駛經常發生，並且已經蔓延到周圍的街道。居民都在過著膽戰心驚的日子，現在有人開車經過南拉布雷亞大道和斯勞森大道時，還會引發創傷症候群。

車禍 黑人 洛縣

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