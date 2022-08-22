亞裔1歲來美 48歲出獄未獲加州州長豁免 被逐出境

已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）被驅逐出境。（EarHustlePodcast臉書下載）

聯邦移民及海關執法局近日將48歲、被認為已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）驅逐出境，回到柬埔寨。

尤馮在幼兒時，以難民身分與家人從柬埔寨來到美國生活，但成年時因殺人案入獄，今年初在服刑25年後獲釋即遭移民局 拘留，並因未能獲得加州 州長紐森 （Gavin Newsom）赦免，16日被強制送回他不熟悉的柬埔寨。

針對紐森未赦免尤馮一事，紐森辦公室沒有正面回覆，而是以有關赦免申請的訊息要保密，以無法討論為由拒絕公開表態。

過去幾個月，維護亞裔囚犯權利組織「Asian Prisoner Support Committee」極力敦促紐森赦免他，不要將他驅逐出境。尤馮辯護律師So Young Lee則表示：「尤馮應該和他的家人在一起，而不是回到他嬰兒時期逃離的國家。」

尤馮對紐森能回心轉意給予他赦免仍抱有希望。在他踏進柬埔寨時說：「我會一直與大家同在。這件事還沒有結束，在我回到美國和家人團聚之前都不會結束。」

尤馮1歲時和家人逃離紅色高棉（Khmer Rouge）來到美國生活。據稱，他 13歲時因為被頻繁地歧視和霸凌，決定參加洛杉磯縣長堤（Long Beach）當地幫派來保護自己。20歲時，他開槍殺死一名敵對幫派的17歲少年，被判一級謀殺罪成立，被判處35年徒刑。

去年8月加州假釋委員會建議釋放他，但他今年1月出獄後就被交予移民局等候遣返。他定居北加州奧克蘭（Oakland）的父母和包括華人在內的親友，曾先後去信紐森促請他赦免尤馮。奧克蘭市議會更一致通過決議，呼籲紐森赦免，阻止尤馮被遣返。

據悉，尤馮在服刑數十年後，在獄中改過自新，準備出獄後要做對社會有貢獻的人。在服刑期間，他成為恢復正義計畫「Restoring Our Original True Selves」的創始成員，擔任灣區婦女反強暴顧問，並協助其他來自亞洲被拘留的難民。

曾受過尤馮幫助的社區倡導者 Somdeng Danny Thongsy 說：「他不應該被驅逐出境，因為他已經服滿刑期，而被驅逐出境基本上是另一個無期徒刑，「他實際上指導了我很多，他是我在創傷治療課程中的輔導員，幫助我探索我的創傷。正因為如此，我才能從中痊癒」。