我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

假送首飾真詐騙 南加華人未上當 疑有團夥作案

記者邵敏／洛杉磯報導
南加華人兩次遭遇相同騙局，對方強送金戒指換加油錢。（Unsplash.com）
南加華人兩次遭遇相同騙局，對方強送金戒指換加油錢。（Unsplash.com）

南加詐騙形式多元， 洛杉磯縣一名華人日前駕車途中遇到一對陌生男女，稱沒錢加油尋求幫助，並願意贈送金戒指作為交換，華人心存疑慮拒絕他們。沒想到幾天後，竟然再次遭遇相同經歷，對方求助方式如出一轍。

7月的一天，華人蔣先生（化名）開車從奇諾岡市（Chino Hills ) 到約巴林達市（Yorba Linda），他正行駛在142號公路的一條山間小路上，看到路邊停著一輛車，打著雙閃燈，一名男子正在攔車求助。熱心的蔣先生當時就停下車來，並下車問對方需要什麼幫助。這名男子表示車沒油了，只能再開十哩，需要錢加油，一邊說一邊從手上摘下一枚金戒指。蔣先生回憶：「他說戒指可以給我，只希望我能給他一點加油的錢。」

蔣先生見狀趕緊拒絕對方的金戒指，並詢問為何沒有錢加油，男子表示是從杜拜前來旅遊，途中所有的錢和包都被偷了。談話期間，男子堅持要把金戒指強塞給蔣先生。蔣先生回憶對方的穿著打扮：「脖子上戴了兩條大金鍊子，手上戴著大金錶，手指上戴著金戒指，儼然一個中東石油王子形象。」

此時一名女子出現，顯然是男子同伴，她也極力懇求蔣先生幫助，表示金鍊子、金錶都可以贈送，只希望能給他們錢加油。心存疑慮的蔣先生當時想試探一下這對男女，就問對方：「既然你們財物被偷了，為什麼不趕緊報警，難道手機也被偷了嗎？對方回答說是，那我說我幫你們打911吧，他們連忙擺手說不用了。」

至此，蔣先生確定這對男女有問題，就趕緊開車離去，但沒想到幾天後，同樣的事情再次發生。那天，蔣先生去庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的大華超市，買完東西後在停車場裝後備箱時，發現旁邊停放著一輛可疑的車，「大華門口停車位是斜的，需要車頭開進去，但這輛車是倒著進去，車頭朝外；而且沒有掛前車牌，掛車牌的地方車漆非常乾淨，明顯是剛摘掉，車也還發動著。」

就在蔣先生準備開車離去時，一名女性靠近他，警惕的蔣先生趕緊發動汽車，並鎖上車門，只打開窗戶一條小縫。女子表示需要幫助，求助內容與蔣先生之前遇到的一模一樣，女子一邊說一邊從手上摘下金戒指要贈送。蔣先生認為，應該是遇到同一個詐騙團夥，他示意女子離開。

事發後，蔣先生在社交媒體分享這段經歷，提醒人們注意此類案件，並表示，這種騙術其實不高明，只是利用人們的善良和貪欲，遇到這種情況大家務必小心。不少網民留言表示也遇到過類似案件，一名網友稱曾碰到一名男子求助討取現金，「我本想給他10元，結果他說對面有銀行取款機，讓我去取錢，如果是大面額現金，他還可以找零給我，我當時就覺得遇到騙子了，馬上拒絕。」

本報曾報導過華人遭遇強送首飾的行為，嫌犯以贈送假首飾，趁機搶奪被害人的真首飾，對象通常以老年人為主，民眾如果遇到此類事件，應提高警惕，謹防上當被騙。

華人 詐騙 石油

上一則

亞裔1歲來美 48歲出獄未獲加州州長豁免 被逐出境

下一則

洛城新語／罷免賈斯康失敗 未來何去何從

延伸閱讀

佯裝送水工入室盜竊 皇后區、長島多位亞裔受害

佯裝送水工入室盜竊 皇后區、長島多位亞裔受害
爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動
治安差 女企業家裝窮自保

治安差 女企業家裝窮自保
聖荷西入室搶劫團夥 第5嫌落網

聖荷西入室搶劫團夥 第5嫌落網
洛市豪宅屋主遇劫匪團夥打算入侵 開槍嚇跑對方

洛市豪宅屋主遇劫匪團夥打算入侵 開槍嚇跑對方
詐騙集團鎖定獨居老人作案 有套路

詐騙集團鎖定獨居老人作案 有套路

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

2022-08-20 15:34

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣