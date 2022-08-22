假送首飾真詐騙 南加華人未上當 疑有團夥作案

南加華人兩次遭遇相同騙局，對方強送金戒指換加油錢。（Unsplash.com）

南加詐騙 形式多元， 洛杉磯縣一名華人 日前駕車途中遇到一對陌生男女，稱沒錢加油尋求幫助，並願意贈送金戒指作為交換，華人心存疑慮拒絕他們。沒想到幾天後，竟然再次遭遇相同經歷，對方求助方式如出一轍。

7月的一天，華人蔣先生（化名）開車從奇諾岡市（Chino Hills ) 到約巴林達市（Yorba Linda），他正行駛在142號公路的一條山間小路上，看到路邊停著一輛車，打著雙閃燈，一名男子正在攔車求助。熱心的蔣先生當時就停下車來，並下車問對方需要什麼幫助。這名男子表示車沒油了，只能再開十哩，需要錢加油，一邊說一邊從手上摘下一枚金戒指。蔣先生回憶：「他說戒指可以給我，只希望我能給他一點加油的錢。」

蔣先生見狀趕緊拒絕對方的金戒指，並詢問為何沒有錢加油，男子表示是從杜拜前來旅遊，途中所有的錢和包都被偷了。談話期間，男子堅持要把金戒指強塞給蔣先生。蔣先生回憶對方的穿著打扮：「脖子上戴了兩條大金鍊子，手上戴著大金錶，手指上戴著金戒指，儼然一個中東石油 王子形象。」

此時一名女子出現，顯然是男子同伴，她也極力懇求蔣先生幫助，表示金鍊子、金錶都可以贈送，只希望能給他們錢加油。心存疑慮的蔣先生當時想試探一下這對男女，就問對方：「既然你們財物被偷了，為什麼不趕緊報警，難道手機也被偷了嗎？對方回答說是，那我說我幫你們打911吧，他們連忙擺手說不用了。」

至此，蔣先生確定這對男女有問題，就趕緊開車離去，但沒想到幾天後，同樣的事情再次發生。那天，蔣先生去庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的大華超市，買完東西後在停車場裝後備箱時，發現旁邊停放著一輛可疑的車，「大華門口停車位是斜的，需要車頭開進去，但這輛車是倒著進去，車頭朝外；而且沒有掛前車牌，掛車牌的地方車漆非常乾淨，明顯是剛摘掉，車也還發動著。」

就在蔣先生準備開車離去時，一名女性靠近他，警惕的蔣先生趕緊發動汽車，並鎖上車門，只打開窗戶一條小縫。女子表示需要幫助，求助內容與蔣先生之前遇到的一模一樣，女子一邊說一邊從手上摘下金戒指要贈送。蔣先生認為，應該是遇到同一個詐騙團夥，他示意女子離開。

事發後，蔣先生在社交媒體分享這段經歷，提醒人們注意此類案件，並表示，這種騙術其實不高明，只是利用人們的善良和貪欲，遇到這種情況大家務必小心。不少網民留言表示也遇到過類似案件，一名網友稱曾碰到一名男子求助討取現金，「我本想給他10元，結果他說對面有銀行取款機，讓我去取錢，如果是大面額現金，他還可以找零給我，我當時就覺得遇到騙子了，馬上拒絕。」

本報曾報導過華人遭遇強送首飾的行為，嫌犯以贈送假首飾，趁機搶奪被害人的真首飾，對象通常以老年人為主，民眾如果遇到此類事件，應提高警惕，謹防上當被騙。