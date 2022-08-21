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被控毒夫華婦限制令延長 下次庭審前不得接近孩子

爾灣訊
涉嫌毒害丈夫的華女余月，被法院裁決在下次庭審前禁止接近孩子。（KTLA）
涉嫌毒害丈夫的華女余月，被法院裁決在下次庭審前禁止接近孩子。（KTLA）

橙縣Mission Viejo華裔皮膚科醫師余月（Yue Emily Yu）涉嫌毒害丈夫一案，丈夫Jack Chen本月初向橙縣法院申請了限制令，禁止余月靠近兩個孩子。法官已批准延長這項限制令，即余月在下次庭審前，不得會見或打電話給兩個孩子。

橙縣高等法院法官Thomas Lo 延長了余月的限制令。余月和丈夫 Jack Chen的離婚案和孩子撫養權案將在9月16日進行，在此之前，余月都不得靠近孩子。她與丈夫育有一個7歲的兒子和一個8歲的女兒。兩個孩子的生日都在8月底。

余月曾透過辯護律師沃爾（David Wohl ）發表聲明，表示丈夫Jack Chen指控她用Drano下毒都是「編造的」。Jack Chen曾向爾灣警局報警稱妻子在飲料裡給他下毒，並有攝像為證，當時余月還因此被爾灣市警局逮捕。余月目前被交保候審，保釋金設為3萬元。

Jack Chen的律師Steven Hittelman表示，當余月的律師看到那三個錄影，他的態度會改變。Steven Hittelman還表示，三段錄影共90分鐘，他已經看過了一半。

余月的律師David Wohl則表示，對余月的指控都是「提前計畫好的」，也是Jack Chen為了爭奪孩子監護權、離婚財產所設計的。David Wohl 表示，原告方遲遲沒有給他看那些錄影，他質問「為何不給我們看錄影？」余月當時只是將Drano倒在一個小杯子，方便用於清理管道。

橙縣 爾灣 華裔

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