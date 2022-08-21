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小細節露大馬腳… 騙子持假駕照買房 華裔經紀險上當

記者李雪／洛杉磯報導
這張證件照不僅怪怪的，最重要的是竟然姓名寫反了。（袁立功提供）
這張證件照不僅怪怪的，最重要的是竟然姓名寫反了。（袁立功提供）

華人區騙術層出不窮，尤其將電話號或郵箱公開在廣告中刊登的一些專業人士，如地產經紀，就常吸引到詐騙犯的目光。近日就有華裔經紀遇到騙子找上門來稱要買房，提供的身分證件看起來可靠，但一處細節露出馬腳。這位經紀的看法也獲得洛杉磯縣警局專精詐騙案的警探同意。

華裔資深地產經紀袁立功表示，日前一位自稱Henry，中文名叫黃博文的男子透過短信找到他，表示在報紙上看到袁立功的名字，準備在哈仙達岡購買一套房子。這位男子稱在洛杉磯華埠地區，大部分資金在比特幣上，隨時可以提到銀行卡中。

袁立功則向對方表示，由於最近詐騙情況嚴重，公司要求所有經紀在開始花時間找房子前，須親自與客戶見面談過話，並需確認過身分證件及資金證明，避免浪費大家時間。他也邀請這位黃先生到羅蘭岡辦公室當面聊聊。這位黃先生要求通過別的聯繫方式，稱短信不常用。袁立功則表示，自己通常用短信，對方則發送了一張加州駕照的照片，表示會安排見面時間。

數日後，袁立功問這位黃先生何時有空面談，不料這位黃先生態度大變，說最近沒時間去辦公室。袁立功試圖與之通話，發現電話已打不通，或是打通便被掛斷。隨後這位黃先生說要另尋經紀，還稱「你們公司太垃圾了」。

感到不對勁的袁立功這才仔細檢查了這位黃先生的駕照信息，先是發現照片有些怪怪的，因為一般在汽車管理局（DMV）拍照都是正面，而這位黃先生的照片中身體是半側的，光線也像是影樓拍攝的證件照，而非車管局當場拍攝的。另一最大漏洞是駕照上的姓和名竟然寫反了。在姓氏一欄寫的BOWEN，名字一欄寫的是HUANG，基本可以肯定這是一張假駕照。

騙子百密一疏，還是露出馬腳。袁立功表示，駕照上的照片明顯是找來一張證件照，用Photoshop後製的，而不是在DMV現場拍的，尤其是姓名寫反。但他一開始險些沒發覺，除了氣憤對方竟然說服務不佳，也覺得詐騙集團太可惡又太厲害了。

其實若是騙子稍微細心，恐怕真會騙到不少人。如今想偽造駕照非常容易，能直接搜索到有人提供辦假證的業務。對於遠程的詐騙犯，只要上網搜索，還能一秒鐘找到偽造駕照的Photoshop模板，各州都有可供下載，只要填入姓名、粘貼照片即可。

洛杉磯縣警局專精詐騙案的警探Anthony Moore表示，這張駕照明顯是假造證件。他解釋，或許偶然駕照上的名字有弄錯的時候，但加州的駕照照片絕對不會接受這樣的證件照。

駕照 詐騙集團 洛杉磯

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