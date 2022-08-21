南加疫下倉庫需求大 租金漲不停

資料來源：高力國際提供

自從疫情 大流行開始，南加州 就掀起了倉庫搶租的熱潮，倉庫租賃的價格水漲船高，線上購物的流行，哪怕是今年海運效率因疫情滯緩，也阻擋不了商家對跨境外貿等行業的熱情，不少華人也是擠破頭奔向倉儲行業。

消費線下轉線上 囤貨需求增

由於疫情對民眾的影響，大多數民眾的消費習慣已經從線下變為線上。高力國際（Colliers）副主席符崇仁（Tony Phu）表示，疫情前，線上購物佔比11%，疫情後線上購物增長為33%。這也導致商家從實體零售，變為在亞馬遜（Amazon），沃爾瑪（Walmart），標的百貨（Target）等網絡購物平台銷售。然而在需求增長的同時，海運、空運的效率在疫情期間卻是減緩甚至停滯的，這樣一來，商家不得不增加存儲量以備斷貨恐慌，這也加大了商家對倉庫的需求。

符崇仁在商業地產尖端領域擁有30年資深經驗，近五年成就高達10億元成交額。根據多年從業經驗，他表示，倉庫的需求大幅增加，主要是因為第一，海運效率因疫情變得緩慢，導致一部分製造業不得不搬回美國；第二，購物量的增大，商家的囤貨需求增加；第三，亞馬遜等大型線上購物平台急需更多的物流公司做倉儲。在2021年全美倉庫需求已達到15億平方呎。

倉庫價兩年翻倍 內陸行情漲

根據高力國際提供的南加州地區倉庫租賃價格的最新報告顯示，從2020年疫情大流行開始，南加倉庫的租金持續飛漲。靠近碼頭的南灣區倉庫價格領漲，帶動了聖蓋博 谷地區及內陸帝國以西地區的倉庫價格跟漲，短短兩年時間，倉庫租金甚至有翻倍之勢。

數據顯示，2022年第1季南灣區的倉庫平均淨價格（NNN，指排除地稅和保險等額外費用）已增長到每月每呎1.65元，同比2021年同期增長約60%。聖蓋博谷2022年第1季的倉庫價格漲到每月每呎1.4元，同比2021年同期增長了約55%。內陸帝國以西地區2022年第1季度的倉庫價格漲到每月每呎1.35元，同比2021年增加約70%。

符崇仁表示，在2021年後半年因為聖蓋博谷的倉庫幾乎處於飽和狀態，不少業主選擇往更東邊的地區尋找倉庫，導致內陸帝國以西地區在2021年後半年價格飛速上漲，甚至一度超過聖蓋博谷倉庫平均價格。

倉庫空置率大減 市場極緊缺

對比2022年和2021年第1季加州倉庫空置率的數據顯示，加州倉庫空置率在大幅度下降，南灣區的空置率已經從去年的1.1%下降到0.7%，聖蓋博谷的空置率從1.2%下降到0.6%，內陸帝國的空置率從去年第1季的1.2%下降到0.3%。倉庫的空置率下降，說明現在空的倉庫越來越少，從而導致倉庫價格愈來愈高，這也讓急需租到倉庫的倉儲業者的市場選擇極度緊缺。

他也表示，從4月和5月倉庫的成交紀錄來看，倉庫價格仍維持在一季度水平，但也有高於一季度市場價格的成交案例。對於後續倉庫價格的趨勢，短時間之內仍會保持高位，但無法預計市場的變動。

倉庫價格不斷上漲，加之倉庫空置率不斷減少，似乎給倉儲叢業者增添了不少負擔。但是跨境外貿行業的熱潮不減，疫情期間讓倉儲業不斷洗牌，淘汰了不少中小型商家，資源不斷集中，這讓能夠生存下來的企業更期待未來的行業前景。