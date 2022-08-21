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加州擬徵購槍稅 稅率10%

記者熊移山／ 聖荷西報導
加州民主黨眾議員吉普森(Mike Gibson)日前召開記者會，除了表達支持政府對幽靈槍的管制，也對目前州議會規畫將對槍枝購買稅提高10-11% 的法案給予肯定。(翻攝自舊金山KRON4)
加州民主黨眾議員吉普森(Mike Gibson)日前召開記者會，除了表達支持政府對幽靈槍的管制，也對目前州議會規畫將對槍枝購買稅提高10-11% 的法案給予肯定。(翻攝自舊金山KRON4)

6月25日由總統拜登簽署的限槍令，即「兩黨更安全社區法」(Bipartisan Safer Communities Act)法案，將從8月24日起生效。加州民主黨眾議員吉普森(Mike Gibson)日前召開記者會，除支持政府管制幽靈槍外，也肯定目前州議會1227號法案，劃將購槍稅訂定為10-11%。

與此同時，聯邦檢察官宣布，去年一名在自家車庫外經營「幽靈槍」的男子，將於今年12月判刑，很可能面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款，藉此宣示加州政府對槍枝管理的重視。

州議會1227號法案由馬連縣民主黨議員萊文 (Marc Levine) 起草，將對手槍銷售徵收10%的稅，對長槍銷售徵收11%的稅。萊文希望，藉此改變美國社區槍枝暴力文化。如果議案通過，所產生的收入將資助暴力干預計畫 (violence intervention programs)。這項法案需要加州參、眾兩會2/3的票數才能通過，能否得到支持，還有待觀察。

趕上限槍令的行政命令，加州北區檢察官辦公室表示，去年初逮捕的在自家車庫製造幽靈槍的38歲嫌犯帕米爾（James William Palmer），檢察官已對他進行起訴，日前帕米爾提出認罪協商。根據帕米爾的律師表示，帕米爾沒有意識到自己的行為有多嚴重，畢竟全美的槍枝法律並不一致，所以當他面臨指控時他決定承擔責任。根據檢察官的一份聲明，帕米爾將於12月12日判刑。但是在被判刑之前，他將保持自由狀態，這個案件可能會使他入獄最多五年，但律師還在與檢方協商，是否能將刑期降至30個月。

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