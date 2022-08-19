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歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶

編譯組／綜合報導
洛杉磯Beverly Grove地區一名71歲婦人家中，17日在光天化日下遭竊賊入侵，搶走其放在家中的昂貴珠寶。（ABC 7）
洛杉磯Beverly Grove地區一名71歲婦人家中，17日在光天化日下遭竊賊入侵，搶走其放在家中的昂貴珠寶。（ABC 7）

加州治安令人憂心。ABC 7電視台報導，洛杉磯毗鄰比佛山利山的Beverly Grove地區，一名71歲婦人的住家17日在光天化日下遭竊賊入侵，持槍歹徒將該名婦女綑綁後用手槍抽打她，並搶走其放在家中的昂貴珠寶。洛杉磯市警局18日指出，警方已於17日在梅德布魯克大道（Meadowbrook Avenue）1200街區逮捕了嫌犯、31歲的Dillon Anthony，保釋金17萬5000元。

洛杉磯市警局表示，警方於當天下午2時15分左右接獲入室搶劫報案，地點位於第六街與San Vicente大道（San Vicente Blvd.）交口附近，西第五街（W. 5th Street.）6600號街區一戶民宅。

警方指出，一名持槍嫌犯闖入受害者家中，將這名婦女綑綁起來後用手槍毆打她，並要求她說出打開保險箱的方法，之後從保險箱取走大量的高價珠寶，但警方未具體說明這些珠寶的類型與價值。事後受害婦女只接受了消防隊救護車人員的治療，拒絕送醫。

此事件發生後，鄰居均感震驚。附近居民安尼斯（Jason Anish）說，「太可怕了，很明顯這裡在過去幾年來發生變化，這個城市犯罪活動猖獗，相關單位必需採取行動。」

洛杉磯 保險 加州

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