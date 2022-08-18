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抗通膨 華人精打細算跨海團購月餅

記者金維多／洛杉磯報導
深受華人喜愛的香港美心流心奶黃月餅，今年華人超市的價格已漲到了79元。（香港美心月餅官網截圖）
深受華人喜愛的香港美心流心奶黃月餅，今年華人超市的價格已漲到了79元。（香港美心月餅官網截圖）

中秋節將到，洛杉磯的華人超市已隨處可見月餅身影，疫情產生的通貨膨脹導致很多月餅的價格高於以往，華人民眾精打細算，發起各種新思路買月餅。

中秋節是在美華人每年最為重視的節日之一，哪怕身處異鄉，一般也會邀請親友相聚，並以月餅為禮物來傳遞祝福，因此月餅也成為各大華人超市最暢銷的商品之一。但受到通貨膨脹影響，今年的月餅價格讓人感覺高攀不起。

家住羅斯密市（Rosemead）的王女士表示，每年中秋節都大概要買20盒月餅當節日禮物，但今年月餅售價明顯高於以往。比如深受華人喜愛的香港美心流心奶黃月餅，往年只要59元，今年華人超市的美心月餅居然已漲到79元，甚至有些月餅商家，包裝袋都還要額外收費。

由於月餅銷售價格過高，她採取團購直郵的方式買月餅。她加入一個月餅團購群，群裡成員都有買月餅的需求，團長根據需求，和商家預定好數量，然後一起轉運過來。比如最受歡迎的香港美心流心奶黃月餅，群裡統計下來約要30盒，團長通過和商家議價拿到批發價，然後統一空運過來。空運過來時最快一周，最慢兩周左右，通常月餅的保質期在三個月左右，所以到手後還是「新鮮熱呼」的。月餅價格加上空運費用，每盒美心月餅約50多元，比華人超市的79元，便宜很多。

家住東谷（Eastvale）的劉小姐表示，每年都要買月餅送給客戶和親戚，雖然近年華人超市的月餅款式層出不窮，但也有很多想買卻買不到的款式。中國現在有好多小眾的月餅深受好評，比如今年流行的關茶抹茶流心月餅，內蒙古奶酪月餅，和福建特產閩南大月餅等，這些「稀缺」月餅要是能在異國他鄉吃上，不僅可以讓大家嚐鮮，也可以表達心意。

劉小姐又說，通過精打細算，從中國購買這類月餅的到手價也相對便宜。比如最近在國內較熱門的關茶抹茶流心月餅，淘寶上的價格是149元人民幣（美金22元左右）一盒。因為自己想多買幾盒，就和朋友一起團購，加上空運價格，單盒到手價格30美元不到，可說非常實惠。

關茶抹茶流心月餅在淘寶上的價格是149元人民幣（折合美金22元左右）一盒。（淘寶...
關茶抹茶流心月餅在淘寶上的價格是149元人民幣（折合美金22元左右）一盒。（淘寶關茶旗艦店截圖）

華人超市 香港 通貨膨脹

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