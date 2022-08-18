房市降溫 7月成交量27年新低 待售屋比去年同期增逾5成

7月份南加房屋價格繼續下滑，銷售額降至疫情爆發以來的第三低水平。（Getty Images)

南加 房市經歷「瘋狂」漲價和搶購之後，房市終於開始冷卻，繼6月房價首次下跌之後，7月份南加房屋價格繼續下滑，銷售額則降至疫情爆發以來的第三低水平。根據專業房地產網站DQNews發布的CoreLogic數據，7 月份南加房屋銷售額比去年減少34.8%，達 1萬6390筆交易，與6月相比繼續減少20%，是自1995年以來27年的最低點。

目前競標戰很少，賣家正在降價，且房屋需要更長時間出售。此外，不斷上漲的抵押貸款利率 已將一些買家擠出市場，另一些人則袖手旁觀，等待價格下跌。爾灣 Active Realty Inc. 的首席執行官塞尼 （Suzanne Seini）談到當今的購房者時表示，「我們每天都聽到這樣的話：我們只是想看看市場走向」。

南加州房屋中位價格7月跌至74萬元，比前一個月下跌1.3%，比4月份的歷史最高點76萬元下跌2.6%。上個月的中位數仍比 2021年7月高出8.8%。但這是23個月以來最小的年度價格漲幅。

Redfin首席經濟學家 Daryl Fairweather 表示，較高的抵押貸款利率是銷售放緩和價格增長緩慢的主因，截至7月份，抵押貸款利率平均為5.39%，去年同期為2.94%。按照目前的利率，一個30年期抵押貸款首付為20%的買家將每月支付3319元，而上個月的銷售中值為74萬元。這比去年月供2276元每月增加1043元，每月月供增加近46%。

此外，Redfin數據顯示，增加的買家槓桿轉化為更多的「第三方託管」（Escrow）交易，7月份全國第三方託管失敗率為16.1%，為有紀錄以來的第三高百分比。內陸帝國7月份的託管交易中有20.6%的失敗率，其中洛杉磯縣為18%，橙縣16.4%。

隨著待售屋數量升至2020年春季以來的最高水平，買家也有更多房屋可供選擇。截至8月4日，南加州有3萬2344 套待售屋，比去年同期增加53%。房產專家分析，出售房屋目前需要更長的時間，在過去的幾個月裡，降價的次數激增，因此許多買家都在觀望，坐等價格暴跌。

儘管目前經濟放緩，房產專家並未預計價格會同比下降。他們認為，如果這種情況發生，也將與2007到2012年完全不同，當時南加州中位數暴跌48%。房產專家分析，除非出現經濟衰退，否則到明年冬天，年度價格增長可能會放緩至5%或更低。