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舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

不滿美國現狀 華人移居葡萄牙

記者楊青╱洛杉磯報導

與歐洲很多國家相比，葡萄牙人口密度較低。（王先生提供）
與歐洲很多國家相比，葡萄牙人口密度較低。（王先生提供）

「本來我們只是想去看看，沒想到一看就愛上了、住下了，很可能餘生都留下在那邊生活」，洛杉磯華人王輝（Henry Wang）攜太太及一對兒女去年夏天飛往葡萄牙，本來只是短暫的旅行計畫，始料未及變成了長期居留，當地返璞歸真的自然生態，無憂無慮的公共治安，從海洋和土地直接到餐桌的新鮮食材，不到美國一半的生活成本，物超所值的醫療服務，加上與世無爭的民風，讓一家四口「越住越喜歡。」

社區美食角，低調淳樸。（王先生提供）
社區美食角，低調淳樸。（王先生提供）

王先生說，巧的是，他們家去葡萄牙的時候，周邊幾乎沒有華人，但這一年，幾乎每周都有華人朋友到訪，對葡萄牙感興趣的人，愈來愈多。

面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，風光綺麗。（王先生提供）
面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，風光綺麗。（王先生提供）

作為來自中國的跨境投資顧問，王輝曾擔任洛杉磯縣政府駐中國首席代表，主要是幫助洛杉磯縣在中國的投資。美中兩國關係轉緊後，中國投資人謹慎，機會減少，他也漸漸轉入半退休狀態。不過他說，最初到葡萄牙看看的原因，是為了自己一對小學學齡的孩子。他和太太都感覺美國環境不太適合孩子健康成長，同性戀、變性等種種意識形態，讓他們傳統的價值觀備受衝擊，所以想到離開。

孩子們在學校過生日。（王先生提供）
孩子們在學校過生日。（王先生提供）
首都里斯本的社區。沒有光鮮亮麗的高樓大廈，民風淳樸。（王先生提供）
首都里斯本的社區。沒有光鮮亮麗的高樓大廈，民風淳樸。（王先生提供）

為兒打高爾夫 歪打正著

正好一個律師朋友說的，葡萄牙有很好的高爾夫球環境，容易讓孩子打出成績，哪怕回到美國來上學也好。一心想要挖掘兒子高爾夫潛力的王家夫婦，兩年前第一次去了葡萄牙。兩周後，夫妻果斷決定一切清零。去年夏天，王家一家四口連根拔起，從洛杉磯舉家遷往葡萄牙里斯本。

葡萄牙高爾夫場地普及，會員費便宜。高檔高爾夫俱樂部少年會員年費663歐元，無限打...
葡萄牙高爾夫場地普及，會員費便宜。高檔高爾夫俱樂部少年會員年費663歐元，無限打。（王先生提供）

王先生為孩子選擇了葡萄牙最好的私立國際學校，美國教材，美國教育文憑。「雖然是最好的私立國際學校，但兩個孩子每年學費只有2萬歐元」，王先生表示，葡萄牙低廉的學費和消費，與美國不可同日而語最好的國際學校，去年，葡萄牙人最低月收入是635歐元，今年提升到700歐元左右。據他瞭解，葡萄牙一名博士生一年學費只需1000歐元左右。

王先生表示，他和家人在葡萄牙生活一年，深深體會葡萄牙人的簡樸，家庭觀念很重，三代同堂比比皆是，上一代精心照顧下一代，尊老愛幼蔚然成風。

葡萄牙高爾夫場地普及，會員費便宜。高檔高爾夫俱樂部少年會員年費663歐元，無限打...
葡萄牙高爾夫場地普及，會員費便宜。高檔高爾夫俱樂部少年會員年費663歐元，無限打。（王先生提供）

「我們開始租住海邊一所公寓，100平方米，每月2100歐元」，王先生表示，公寓就是單獨的一棟樓，沒有台灣和大陸的漂亮小區，綠化也原生態，庭院沒有精心雕琢，但住家内部的氛圍無比感人。他的房東是一位奧地利的律師，洗燙得一絲不苟的床單、被罩、枕套曡放得整整齊齊，鍋碗瓢盆乾乾净净，從入住第四天起，他就沒有了人在江湖的感覺，轉客為主。

住家附近的小咖啡店，每天兩杯咖啡和早餐，消費2.3歐元。（王先生提供）
住家附近的小咖啡店，每天兩杯咖啡和早餐，消費2.3歐元。（王先生提供）

里斯本居民來自五湖四海

他說，里斯本的居民來自五湖四海，沒有誰是主人誰是多數誰是客人誰是少數的問題，白人給非裔做傭人，黑人被白人雇傭，稀鬆平常，對於像他這樣的後來者移民來說，感覺生活很坦然。

面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，周邊有不少歷史古跡。（王先...
面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，周邊有不少歷史古跡。（王先生提供）

健保險費用很低，使他和家人感到坦然。王先生說，離開美國時，他們一家四口每月保險費1700元，現在全家每月230歐元，包括眼睛和部分的牙科。後來他才瞭解到，葡萄牙有200家醫院，一半公立，一半私立，公立醫院除掛號外全部免費，藥物都有很大折扣。由於最好的學生大都選擇學習，所以整個國家的醫療水平都非常高。

「其實我一直都擔心兩個孩子是否適應當地生活」，王先生說，最初落地的兩個月，他每天都要問孩子喜不喜歡學校，也擔心孩子的語言障礙和文化重新，但很快發現，孩子們每天回家都非常高興。兒子視力不好，悄悄告訴爸爸看看能不能跟老師説説可以調到前面，結果老師當天就調整了位置。離開美國時，兒子的數學不夠好，到了葡萄牙，數學博士老師會一一向家長分析孩子的困難點，如何突破等，讓他們感到從未有過的溫暖，「這次我回美國，孩子們都不願一起來，說喜歡留下和同學們在一起。」>

王先生一家四口從洛杉磯移居葡萄牙，無比喜歡當地生活。（王先生提供）
王先生一家四口從洛杉磯移居葡萄牙，無比喜歡當地生活。（王先生提供）

民風淳樸 開銷低廉

王家兒子打高爾夫，使用的是住家對面27洞世界級的高爾夫球場，年費663元，天天打。王先生說，兒子參加各種高爾夫比賽，每次費用都只要3至5元。全家四口參加設施齊全的度假村的俱樂部，每年2000元，包括無限享用桑拿、游泳和球場。

人口1000萬左右的葡萄牙，目前華人4萬左右，80%是浙江義烏人，因為物美價廉的義烏小商品，義烏人和華人在當地很受歡迎，與當地居民相處很好。

里斯本的普通社區。沒有光鮮亮麗的高樓大廈，民風淳樸。（王先生提供）
里斯本的普通社區。沒有光鮮亮麗的高樓大廈，民風淳樸。（王先生提供）

有錢退休族 移居很合適

他說，這次回到洛杉磯，物價對比更加鮮明。他在洛杉磯星巴克一杯咖啡一個小點心，差不多十美元；而在葡萄牙住家附近的咖啡店，每天兩杯咖啡一個卡松，2.3歐元。葡萄牙的汽油貴，每升2歐元左右，但公共交通發達，40歐元一個月買張公交通票，到處暢通無阻。

王先生一家四口從洛杉磯移居葡萄牙，無比喜歡當地生活。（王先生提供）
王先生一家四口從洛杉磯移居葡萄牙，無比喜歡當地生活。（王先生提供）

王先生說，他總結三種人最適合去葡萄牙生活，一是退休人員，二是電子遊民，三是有錢族群。但如果要找工作謀生養家糊口，葡萄牙並非最好選擇，因為以旅遊為主的葡萄牙，消費較低，收入較低，居民生活安逸，工作競爭小，但同時工作機會也少很多。

面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，風光綺麗。（王先生提供）
面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋，海岸線綿長，風光綺麗。（王先生提供）
面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋。（王先生提供）
面對北大西洋的葡萄牙，半數的國土面對海洋。（王先生提供）

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