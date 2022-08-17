華人網紅甜品店事故 冰櫃壓死員工

據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃壓死。（谷歌地圖）

南加洛杉磯 縣華人 聚居城市羅斯密市(Rosemead)日前發生一起致命事故。據悉，一名男性員工在上班期間，被店內的升降型冷櫃夾住，不幸身亡。具體細節目前還在調查之中，警方與該市市長已證實這條消息。

案件發生在8月14日（周日）晚上9時左右，地點位於羅斯密市山谷大道（Valley Blvd）8500號街區的一家網紅甜品店Yu Cake。警方當晚接到報案後趕赴現場調查，確定死者是一名男性華人，並初步判定這是一起意外死亡事件，排除謀殺的可能性。羅斯密市長勞朱嘉儀（Polly Low）也向本報證實這起事件，但表示對於具體細節並不知情。

華人社交媒體群16日熱議這起事故。一些網友表示，出事的是店內一名年輕的男員工，他在上班期間做冰櫃清潔時，不慎被冰櫃當場壓死。

本報記者致電Yu Cake甜品店，截至發稿前尚未得到回覆。但據相關媒體報導，店鋪負責人已確認這起事故，並表示整個店鋪目前都沉浸在巨大的悲傷之中。據悉，遭遇意外的店員今年25歲，是該店的儲備店長，事故發生時，他正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住，之後搶救無效身亡。

這家知名甜品店Yu Cake，以多款蛋糕點心及一些茶飲聞名，深受當地華人年輕人熱捧。聖瑪利諾市（San Marino）居民蕾女士，女兒不久前曾在該店工作，她在受訪時表示悲痛，「我也是今天剛聽說這件事，很震驚，在店裡工作的都是年輕的華人孩子，和我女兒年紀差不多，發生這樣的事情太讓人不能接受，我都快要哭了。」