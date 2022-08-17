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罷賈功敗垂成 檢察官失望決續施壓

記者丁曙楊青／洛杉磯綜合報導
罷免選舉功敗垂成同僚失望，繼續施壓賈斯康至2024任滿。（罷免團體提供）
罷免選舉功敗垂成同僚失望，繼續施壓賈斯康至2024任滿。（罷免團體提供）

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康 (George Gascón)的選民請願簽名人數未達標，選舉罷免功敗垂成，洛縣地檢署多位檢察官深表失望，檢察官麥金尼 (John Mckinney) 16日發表聲明，將在賈斯康剩餘的兩年任期內對他監督和施壓，支持受害者及嚴格執法。

罷免賈斯康聯盟多位核心參與的檢察官16日表示，今年罷免賈斯康的行動與前一年截然不同，2021年行動由於發動較晚，民眾對賈斯康政策的危害認識不足，經費不足等原因，導致罷免支持簽名最後停留在20萬左右，無疾而終。但今年的情況，在7月6日呈交洛縣選務處之前，他們對所有的簽名進行了初檢，已將可能重複的簽名篩選，相信呈交的簽名都是符合要求。他們一直堅信這次不但簽名遠遠超過最低門檻，而且相信有效簽名遠遠超標，沒想到這樣的結果。

檢察官麥金尼在聲明中指出，他和許多同事都很失望地得知，罷免賈斯康的請願書未能達到選票上所需簽名數量的門檻。他希望洛杉磯縣選務局配合公眾要求，對不合格的簽名進行透明審查。

如果驗證過程和結果經得起客觀審查，他將尊重結果，並期待繼續向公眾宣傳和教育與刑事司法系統相關的問題，繼續支持受害者，並反對不良政策和不公正現象。

他表示，非常擔心社區的健康和安全，以及整個司法系統，在接下來的兩年裡，賈斯康仍將掌管洛杉磯地檢署。公眾比以往任何時候都更需要關注賈斯康治下的檢察署正在做什麼，並向其他民選官員表達他們的擔憂。

在2024年下一次改選之前，麥金尼將和檢察官同僚們，盡自己的力量繼續施壓賈斯康。

今年年初，洛縣地檢署檢察官協會對旗下近1000名檢察官進行問卷調查，98%的檢察官支持罷免自己的老闆賈斯康。過去半年，大批檢察官和洛縣警員加入罷免賈斯康簽名搜集團隊，廣泛發動周邊罷免支持簽名，這使得今年罷免賈斯康行動與2021年民間單打獨鬥截然不同，尤其在今年6月艾爾蒙地兩名警員被賈斯康政策下提前釋放出獄的犯人槍殺後，簽名運動風起雲湧，橫掃洛縣各地。

但儘管罷免聯盟呈交了71萬5833個簽名，洛杉磯縣選務處書記官辦公室15日宣布，其中有19萬5783個簽名無效，符合標準的有效簽名只有52萬50個，低於56萬6857的合格門檻。

罷免 檢察官 洛縣

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