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華人區入室搶劫頻傳 買槍防身？專家建議「要三思」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
槍枝專家莊佩源表示，訓練的時候開槍和真實場景開槍大不同。（圖：莊佩源提供）
槍枝專家莊佩源表示，訓練的時候開槍和真實場景開槍大不同。（圖：莊佩源提供）

最近的幾起華人區入室搶劫案後，不少華人紛紛表示「想要囤把槍」放家裡，以防突發事件，可以用來正當防衛。當然，在法律的允許範圍內，買槍是一種自由，但是囤把槍在家裡真的安全嗎？槍枝專家、洛縣警察局前任後備役警官莊佩源表示，建議民眾購槍前「三思」，對於已經家裡有槍的民眾，也需要注意諸多事項，否則容易帶來安全隱患。

加州，美國公民和綠卡持有者都可以在加州買槍，持H1B、F、J、M等非移民簽證人士如果擁有打獵證（hunting license）並且在美待滿90天，也能在加州買槍，符合資格的民眾只需要先通過筆試拿到槍枝安全使用證書（Firearm Safety Certificate），且通過加州司法廳 (Cal DOJ) 對買槍者的背景調查，就可以擁有自己的槍械。

莊佩源表示，擁有槍容易，對於大部分民眾來說，即便進行過簡單的靶場射擊訓練課程，但訓練的時候開槍和真實場景開槍，真的是兩回事，「買槍不代表會用槍」。他表示，「用槍不像電影大片裡拍的那樣容易，例如警察使用槍枝都是進行過很多次嚴格的訓練，建議一定要進行專業的訓練，並且要注意許多法律問題」。

首先在對待槍枝時，需要假定所有的槍枝都有子彈，當拿起一把槍時，即使沒有子彈，槍也不可以對準任何人。此外，在拿槍時，需要將手指遠離扳機，直到準備好開槍。莊佩源提醒，「手指放在扳機那裡只有一個理由，就是準備開槍」。此外，加州法律規定，槍枝和彈藥應分別單獨儲存，以及除非擁有隱藏攜槍執照(CCW)，否則不允許在車內放置槍枝。 如果是需要開車攜帶槍枝去靶場，必須將槍枝放於後車廂，槍彈分離，槍枝上鎖。

槍彈分開存放、專業受訓再用槍

莊佩源補充，如果槍放在家裡，一定要注意存放子彈，因為家裡有子彈真的很危險，尤其是對於家中有孩子的家庭來說，家長需要教導孩子不要玩槍，或者將槍枝存放在遠離小孩的地方。

但如果家中有危險，真的來得及拿出槍進行射擊嗎? 莊佩源表示，他並不這麼認為，不熟練使用槍械的人，其實不一定能那麼快的把槍從槍盒裡拿出來，然後裝上子彈，進行射擊；而且射擊也並不一定準確，甚至有可能被竊賊利用，當成武器。他指出，買槍自衛是個人的選擇，但是建議去進行訓練。

一些民眾在買了槍之後，出於新鮮感，會向朋友展示，甚至將槍枝照片發布在社交網路上，莊佩源表示，買了槍之後在家裡千萬不要隨便展示，以防有安全隱患，槍枝放在家中的位置也不能隨意分享。莊佩源認為，「購買槍枝是一件很嚴肅的事，不是拿出來顯擺的，容易給自己帶來危險」。

加州 警察 華人

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