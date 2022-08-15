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擁槍「壯膽」不敢用 射擊教練：持槍嚇匪更危險

記者楊青／洛杉磯報導
射擊教練楊潮明在指導學生練習射擊。（圖：楊潮明提供）
射擊教練楊潮明在指導學生練習射擊。（圖：楊潮明提供）

前美國步槍協會射擊教練楊潮明表示，犯罪猖獗，華洋民眾購買槍枝和操練射擊數量都在增加，但部分華人買槍是為「壯膽」或「嚇跑」犯罪，這兩種觀念非常危險，可能反倒會在關鍵時刻造成對自己更大傷害。

楊潮明從90年代開始從事打獵安全教育推廣。他表示。華人購買和持有槍枝30多年經歷變化，有明顯的時代特徵。由於中國和台灣等亞洲國家不允許民眾擁槍，所以很多華人新移民對槍枝充滿好奇，加上80、90年代美國槍枝管理較為鬆懈，不少新移民來美幾天就可以夢想成真，「那時的人購買槍枝並不一定是有治安和自我保護的需求，很多人就是好奇，人有我也有」。

經濟情況較好之後，一些華洋民眾開始收藏槍枝，一些非常昂貴的槍枝也有人購買，一些玩家擁有各個時代的代表性槍枝，相互交換欣賞，成為藏家們的一大樂趣。

楊潮明表示，中美兩國十年簽證開放後，直到新冠疫情前，來美射擊和打獵成為不少中國遊客美國之行的重要項目，而南加州本地人周末去練習射擊或休假山野打獵也盛行一時。不過他表示，近年買槍的人與過往都不一樣，為安全防範而買槍的人空前多。

尤其是疫情後，犯罪增加、惡性事件不斷，仇恨犯罪上升，治安問題成為大家關注焦點，很多本來不願意碰槍的民眾轉變看法，從觀望過度到了購買，不少民眾買槍的目的性非常強。

日前應朋友邀請專程帶華人到附近農場練習射擊，楊潮明表示，隊伍中大多數都是華人女性，其中有人在亞凱迪亞最高檔住宅區的豪宅，不久前剛遭到匪徒持槍洗劫。

不過他認為，買槍自衛一定要先問自己是否已經做好準備，心理是否已足夠強大，在關鍵時刻，為保護自己和家人的生命，能夠堅定地扣動扳機。

他表示，近年購買槍枝的華人中，不少比例的民眾，尤其是女性表示，他們買槍是為了壯膽，感覺家中有槍會安全一些；另外一種則是認為手中有槍能夠震嚇犯罪和入侵者，歹徒看到槍會害怕離去。

楊潮明表示，近年惡性犯罪都表明罪犯愈來愈猖獗，而且很多時候都是持槍犯罪，當對方看到你有槍卻不敢發射時，反而可能讓他先發制人，導致自己成為受害者。

他建議，沒有足夠強大心理最好不要買槍。而心理足夠強大，買槍後一定練習到可以信手拈來滾瓜爛熟程度，包括如何填彈、發生卡彈如何處理等等，都能夠駕輕就熟，這也是近年來各地打靶場人滿為患的原因。

華人 疫情 移民

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