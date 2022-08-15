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擁槍還是禁槍？ 南加華人既愛又怕

記者楊青／洛杉磯報導
來自英國和加拿大的華人到洛杉磯華人朋友家做客，對屋主多年收藏的各個年代槍枝充滿好奇。（記者楊青／攝影）
來自英國和加拿大的華人到洛杉磯華人朋友家做客，對屋主多年收藏的各個年代槍枝充滿好奇。（記者楊青／攝影）

槍枝、墮胎，是美國半個多世紀以來歷久不衰的敏感話題，更是每次總統大選辯論焦點。聯邦最高法院近期有關兩大議題的最新表決之後，全國贊成與反對兩大陣營更加撕裂和尖銳，各方據理力爭，對立前所未有。

記者通過社群媒體就「支持或反對擁有槍枝」對南加華人進行了大約50人的抽樣調查，統計顯示支持擁槍與反對擁槍比例幾乎對半。有趣的是，大約兩成受訪者表示，他們反對擁槍，但家裏有槍，或近期新購買了槍枝。

擁有軍人背景的媒體人狼圖騰認為，美國憲法第一修正案賦予公民言論自由，第二修正案賦予公民擁槍的權利，後者是前者的保障，槍沒有問題，關鍵是人和管理，瑞士幾乎家家都有半自動步槍，但幾乎沒有槍擊事件。來美40年的好萊塢資深電影人張大星則認為，美國近年大規模槍擊事件層出不窮且怵目驚心，民間的連發武器是造成大規模殺傷事件第一元凶，200年前的美國憲法給予美國人擁槍的權利是人民監督和防禦政府的手段，而且那時雙方都是單發子彈，現在民眾擁槍對抗政府已毫無意義。

日前被三名非裔搶匪入室搶劫、全家在搶匪的槍口下經歷將近一小時驚魂的科洛那戴女士認為，治安不靖，犯罪頻發且愈來愈暴力，警力難依靠，擁有槍枝已成了老百姓保護自己和家人被迫採用的唯一辦法，「如果你經歷過和我一樣全家隨時都會失去生命的恐怖，你不會反對我去買槍」。不過蒙特利公園市居民Ceci林則表示，世界上很多文明國家都不允許民間擁槍，感覺生活在民間沒有槍枝的國家安全度會高一些。她表示，自己家也有槍，但並未因此感到安全。

美國擁槍率 居全球之冠

根據維基百科的數據，目前全美的槍枝數量高達3億9330萬，相當於人均1.2支槍，居全球之冠，比例遠遠超過位居第二的印度14億人的7110萬支槍。2020年之後，美國民間槍枝擁有量兩次增加。禁槍的理想與擁槍的現實有相當距離。

NBC4資深記者李若認為，美國槍枝議題討論多年，至今沒有兩全其美的解決辦法。美國開國先驅們當年憲法中的27個字，成了美國人頭上200多年來的緊箍咒。法律應該與時俱進，如果一個法律執行的結果已證實對社會造成重大傷害，就應該改變。來自中國的電影人範先生則認為，目前短時間内無法改變憲法、民間禁槍，但控制和禁止子彈銷售是良方。

前美國步槍協會射擊教練楊潮明表示，與全國其他州相比，加州的槍枝管理比較嚴格，就像車管所，汽車都要有牌照，車子出事時找得到車主，什麽樣的人不能開車，現在加州的槍枝管理基本是類似架構。

他表示，目前加州不管是長槍還是手槍的購買都有年齡限制，長槍和獵槍購買年齡應在18歲或以上，手槍在21歲或以上，購買子彈也有限制。

加州嚴審買槍 調查背景

他說，原則上首先要經過考試，對槍枝常識、用槍安全和相關法律常識全面瞭解。通過筆試獲得准許買槍的執照，才能正式進入申請購買程序，等待十天的背景調查，包括州政府確定沒有犯罪前科，沒有家暴和重罪紀錄，沒有精神問題。申請購買槍枝必須至少是綠卡身分。此外，還需要固定地址證明，確定長住加州。

加州嚴格的槍枝管理法規，還包括購買槍枝安全存放。槍主需要有妥善安全地方存放槍枝。槍店有責任監察購買者帶出槍後是否可以安全使用，槍主有責任不讓未成年人接觸到槍。加州的槍枝「連坐法」規定，如果家長因管理不當，槍被孩子拿到並造成人體傷害，槍主有可能被控重罪。

來自英國和加拿大的華人到洛杉磯華人朋友家做客，對屋主多年收藏的各個年代槍枝充滿好...
來自英國和加拿大的華人到洛杉磯華人朋友家做客，對屋主多年收藏的各個年代槍枝充滿好奇。（記者楊青／攝影）

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