兩黨搶亞裔票 爾灣成重點 民主黨託店家催票 共和黨諮詢服務

民主黨正試圖拉攏亞太裔民眾支持。圖為抗議亞太裔基建經費不足的民眾。（報系照片）

亞太裔民主黨 人籌辦的政治行動委員會「正義讓我們團結」，正在深入橙縣 的亞太裔社群，透過雜貨、便利、乾洗等店家的協助，冀期在2022年期中選舉中，一舉囊括橙縣的三席聯邦眾議員席次，除了保住波特（Katie Porter）的席次，還要搶下共和黨 籍的兩席，換掉金映玉（Young Kim）與朴銀珠（Michelle Steel）。

政治行動委員會（PAC）「正義讓我們團結」（Justice Unites Us）的用意在，說服亞裔店家在競選期間配合張貼文宣，最好是能以特定社群能懂的母語，進而說服上門的消費者支持民主黨籍候選人，最後化成投票行動。另外，民主黨人還打算配合傳統的拜票方式，沿街拜訪與電話催票。

台裔美籍的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）擔任「正義讓我們團結」的名譽共同主席，他說超級PAC的策略之一就是讓亞太裔的接受度更高，透過人與人的連結，讓訊息由熟人傳遞給陌生選民，例如經常去的店家。以挑戰朴銀珠的陳介飛（Jay Chen）為例，他在西敏（Westminster）、喜瑞都（Cerritos）與阿提夏（Artesia）的國會第45選區，就正好是亞裔群居的所在，劉雲平說，「如果買東西時，正好看到陳介飛的宣傳品，那就再好不過了」。

共和黨全國委員會（RNC）也不是省油的燈，去年起就在橙縣的加油站設點提供諮詢服務，還成立亞太裔社區中心。宣傳品也增加越南語、韓文、華文、印地語（Hindi）版本，並開班協助移民獲得公民身分，並提升英語能力。

不過，河濱加大（UC Riverside）政治學教授Karthick Ramakrishnan說，兩黨其實向來不太關心橙縣的亞太裔選票，只是近年亞太裔的人口成長太過快速，所以逼得非採取行動。美國人口普查（U.S. Census）指出，橙縣是全美最大的亞太裔社群之一，當地人口20%以上是亞太裔。

因為亞太裔的協助，民主黨在2018年一舉奪下橙縣國會選區的七席，不過金映玉與朴銀珠在2020年幫共和黨奪回兩席。目前的態勢看來，兩黨支持度差不多，民主黨選民37%，共和黨33%，因此Karthick Ramakrishnan說，他相當好奇，民主黨「正義讓我們團結」的行動到底能不能奏效，因為店家傳統上是不碰政治的。