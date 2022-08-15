扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

華裔居民已超過59%的亞凱迪亞 市（Arcadia），近日發生多起超市扒手案，一名亞市居民近日於亞市臉書 群組表示，兩周前於超市被偷竊後與身邊朋友分享案例，發現周遭人均有被竊經驗，不單如此，在她貼文後，群組居民均表示都有類似經驗。

亞市居民布洛克（Lael Blocker）於亞市居民臉書群組「Arcadia, CA (The ORIGINAL)」分享自己近日聽聞超市扒手案，並表示，自己於7月24日遭到扒手偷竊錢包後，與朋友分享經驗，發現近期已有多起類似案件發生。最新一起發生於8月6日（周六）位於活橡樹大道（Live Oak ave）上的Albertsons超市，他的朋友表示，看到一名身著黑色夾克的男子，趁一名老年婦女伸手拿取貨品時，竊取對方放置籃中的錢包；而除了下手偷竊的黑衣男子之外，老太太身邊更站著一名中年女性與她攀談，藉此讓她分心，而兩竊賊得手後便離開超市。他於貼文中表示，希望當地居民能多關心自己身邊的老年人狀況，並警惕他們。

而在貼文發出的短短五小時內，便引起眾多居民回應有類似經驗。另一名居民表示，曾於超市多次看到兩人組徘徊，看起來並無購物需求，而幫忙分散注意力的女子，看起就像一般家庭主婦一樣。

又有居民說，也曾在全食超市（Whole Foods）發生過類似經驗，當他試圖從冰櫃拿取牛奶時，他放置籃中的手機及信用卡就不翼而飛，竊賊則是立刻前往CVS及Ralph's購買Visa現金卡 的人。也有居民指出，習慣在旺斯超市（Von's）購買生活用品，並曾多次看到大家所描述的兩人組，多次於自己身邊徘徊，當下覺得奇怪並離開超市。

許多居民更傷心的表示，於亞市居住多年，很難過城市變得如此糟糕，同時感嘆許多民眾需要靠竊取財物換取生計的現狀。