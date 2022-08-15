南加內陸爆泥石流 洪水吞沒高速路 宛如好萊塢災難片

四名成人和三名兒童被洪水困住，當地警局展開全面營救工作。（KTLA5）

強降雨在南加州 的山區和沙漠造成嚴重災情，包括山洪暴發，迫使聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局的搜救隊，13日幫助被困在森林瀑布附近的七名徒步旅行者。

四名成人和三名兒童13日被洪水 困住，當地警局展開全面營救工作。救援人員首先越過溪流，並安裝了繩索系統，這樣被困的人員可以一次一個人穿過湍急的水流返回。

湍急的泥流險些將一名被困的年輕人沖倒，但他抓住繩子穩住了身體，之後繼續在洪水中蹣跚前行。四個孩子和三個大人花了大約一個半小時才成功獲救。據悉，沒有人受傷。

聖伯納汀諾縣山脈13日發生山洪襲擊，有人拍攝下大自然巨大的力量。視頻顯示，泥土、岩石、碎片，甚至大樹幹，都在高速公路上迅速流動，現場十分驚人，就像好萊塢災難片的場景。當天有四名成人和三名兒童被洪水困住，後成功獲救。

湍急泥流險將一名被困年輕人沖倒，但他抓住繩子，繼續在洪水中蹣跚前行。（KTLA5）

Garrett Rehmer和他的家人8月13日（周六）從大熊湖地區 （Big Bear area）回家，他們行駛在38號高速公路上時，在聖伯納汀諾縣Forest Falls社區遇到一場大規模的泥石流。

這一家人記錄的視頻顯示，雨水拍打著車窗，窗外不遠處的場景十分震撼。山洪導致眼前的道路成為一條流動的公路，泥土、岩石、碎片，甚至大樹幹都在高速公路上奔騰不息，道路根本無法通行，巨大的洪水淹沒了路面的一切。