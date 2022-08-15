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搶劫升級 駕車衝進比佛利山高檔百貨公司砸搶

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣比佛利山高檔百貨被竊賊開車撞進， 並偷走商品。（ABC7電視台截圖）
洛縣比佛利山高檔百貨被竊賊開車撞進， 並偷走商品。（ABC7電視台截圖）

洛杉磯縣比佛利山（Beverly Hills）的警察正在尋找竊賊，他們說竊賊在最近的打砸搶事件（smash-and-grab）中，將一輛汽車撞進當地一家高檔百貨公司內，突擊這座城市並藉機行竊。

據悉，竊賊13日（周六）清晨5點前做出突襲，並從威爾榭大道的內曼馬庫斯 (Neiman Marcus) 百貨公司帶走了數量不詳的商品。警方在三分鐘內抵達現場，但竊賊已經搭乘另一輛汽車離開。

居民貝利(Courtney Baillie)說：「這非常令人失望，也非常可怕。事實上，警察局在三分鐘內就到達現場了，但竊賊已經離開，並計畫使用另一輛車逃跑，這似乎是在一個非常高的水平上組織起來的竊案」。

這是這座高檔城市最新的打砸搶案。 比佛利山警察局局長Mark Stainbrook已承諾將迅速採取行動，並表示，他相信該局將逮捕相關人員，因為現場留下有證據。

該市市府其實已向警局增加更多的警員和私人保安人員在街道上巡邏。但隨著小偷繼續突襲，該市的許多人表示，需要做更多的工作。居民湯姆森(David Thomson)說  我的想法是無助的。我們是如何讓這個國家發展到正常的地步的？在這樣一個非常安全的社區，卻有人開著車衝進建築物來打劫，這太可怕了。這個城市需要新的領導層。

目前尚不清楚被留在現場的車輛是否被盜，但據信確實如此。

警察 比佛利山 汽車

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