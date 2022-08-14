蒙市丁胖子廣場 2中餐館火災停業

蒙特利公園市丁胖子廣場13日凌晨大火，烈焰騰空，兩家中餐館損失慘重。 （讀者提供）

洛杉磯 縣華人最為密集的蒙特利公園市（Monterey Park）的一個商場，8月13日凌晨發生火災，兩間知名的中餐館 被燒，損壞程度不同，暫時關閉停止營業；現場有保險 專業人員估計，損失金額約為百萬美元。

據蒙市消防局官員13日上午表示，起火時間約為凌晨，蒙市消防局出動消防車現場滅火，起火地點是蒙市丁胖子廣場的兩間中餐館，一間是「小美冰菓點心世界」，另一間是隔壁的「御味居(Happy Garden)」， 起火原因和損失金額尚在調查中。

蒙市丁胖子廣場御味居火災後，玻璃門組合用纖維板封堵起來。（記者丁曙／攝影）

記者上午來到丁胖子廣場，地址104 N. Garfield Ave的「小美冰菓點心世界」門面一片焦黑，上方的招牌字樣已很難識別，下方的玻璃門組合被纎維板封堵起來。隔壁地址為108 N Garfield Ave的「御味居」，正面的玻璃門窗已經被纎維板封堵起來。

蒙市丁胖子廣場小美冰菓點心世界火災，玻璃門組合用纖維板封堵起來，門臉上方的招牌字樣很難識別。（記者丁曙／攝影）

遭受火災重創和波及的商家主要是兩間，但是黃色隔離帶封鎖了一連三間，包括99分便利店。門口停著一輛消防局救護車，幾個消費者正在店外東張西望，有人不明白為用黃色膠帶封鎖了店面，不得其門而入，有人解釋昨晚發生了火災，暫停營業，整修恢復。

客人來到小美冰菓點心世界門窗外張望，不明原因。（記者丁曙／攝影）

現場有一位來自私人保險企業諮詢公司的專家，正在觀察記錄。他說自己的工作是調查商業建築安全及火災理賠事宜，為商家提供建議。他初步認為，起火點可能是從小美冰菓點心世界的後方的廚房開始，但結論要等待蒙市消防局的說法。

蒙市政府管理部門已派人去事故現場檢查建築物的安全性，並且在門窗貼出了「不安全建築（Unsafe Building）」通告，該兩間餐館廳目前暫停營業。