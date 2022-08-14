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中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

本報記者／洛杉磯報導
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

移民本是一件正大光明的人生大事，但近年來由於中美關係緊張，華人移民美國卻成為親友評論、甚至指責的對象。上海一戶人家最近移民到洛杉磯，男主人表示：「我們都是悄悄地出來，不敢跟國內親友討論移民這個話題，避免彼此之間無謂的爭吵。」

Richard之前在上海一家國企任職，一個月前他辭職帶著兩名年幼的女兒來到洛杉磯，與分離一年多的妻子團聚，「一家人終於能在一起了，孩子們和媽媽在一起，我看到她們母女三人開心的樣子，我也十分欣慰。」

對於Richard一家來說，在如今的大環境下舉家移民到美國是艱難的事。雖然移民在最近一段時間迅速成為網絡搜索熱詞，但Richard表示，如今形勢非常敏感，「我們最終決定出來，都不敢跟國內親友聊移民話題，大家一聊到中美關係，就有很大分歧，會發生不可避免的爭吵，因此很少討論，我們這次是悄悄地走。」

所幸父母尊重Richard小家庭的選擇，「因為兄弟姐妹都還在國內，他們可以照顧父母，我就沒有太多顧慮。但有些早年送子女出國的老人，因為只有一個孩子，現在中美往來沒有以前那麼方便，老人在國內就很孤獨。」

國企工作穩定 出走決定艱難

因為在國企上班已有十多年，Richard放棄穩定的職業移民到美國，這個決定對他來說很難，「我在上海生活無憂，工作穩定，可以一直做到退休，不用擔心任何事，所以最初我並不想放棄在國內的豐厚條件。」

但Richard的妻子早在一年半前就已到洛杉磯，她在當地一家知名的科研單位上班。 Richard表示，妻子在這邊事業發展較好，很想留在美國定居，「她意願強烈，因為科研專業在美國有更大空間，發展前景好，以前在國內妻子也是從事科研，但繁瑣的事務型工作較多，美國的機制比較健全，在這個體系內交流機會也多，她可以潛心科研。」

親人分離痛苦 相聚勝過一切

在過去的一年多，Richard和兩個年幼的女兒在國內，妻子一人在洛杉磯。因為疫情導致中美航班頻繁熔斷，再加上防疫隔離等政策，讓一家人無法相聚，「妻子的工作也沒辦法請長假回國探親，我們分離了一年多，很想念她。經歷了這場疫情，感覺一家人能在一起比什麼都重要。」

最終讓Richard放棄工作移民美國，是因為上海幾個月前經歷的封城。他說，中國目前疫情管控的大環境，促使自己決定舉家離開，「上海是國際大都市，也遭遇封城控制，真的難以想像，封城的兩個月，開始很混亂，應急措施跟不上，大家都沒想到會被封這麼長時間，完全措手不及，第二月我做了社區志願者，後來局勢逐漸得到控制。」

對於上海的這場疫情封城，Richard的妻子表示害怕，「不知道中國會封控到什麼時候，說不定哪裡什麼時候又要封城，造成百姓生活非常不便利。」

赴美簽證困難 放棄一切失落

Richard說，因為在國企上班，辭職後辦理赴美簽證非常困難，幾經周折，如今終於來到洛杉磯。對於放棄國內曾經擁有的一切，他至今覺得仍有些失落，「對我來說，什麼都要重新開始，我要準備學習再就業，之前沒有在美國讀過書，現在一定要過這個坎。 」

Richard和妻子一致認為，現在最擔心的就是中美關係的不確定性，「兩國之間的不和，給移民到美國的華人帶來很多困擾，聽說美國近年來反華情緒強烈，也發生很多仇恨亞裔的犯罪案件，這是我們最害怕的。」

移民 封城 洛杉磯

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