我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

大麻注射站害死人 應懸崖勒馬

記者楊青/洛杉磯報導
白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士。（記者楊青／攝影）
白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士。（記者楊青／攝影）

加州麻醉品官員協會（California Narcotic Officers Association，CNOA）及多個反毒團體代表和醫學專家，12日召開新聞發布會，敦促加州州長紐森否決加州SB57（設立大麻注射場所），該法案將加州推向毒品泛濫、遊民增加、犯罪率升高的深淵，甚至可能摧毀加州的未來。

種族平等聯盟主席Tak Allen。（記者楊青／攝影）
種族平等聯盟主席Tak Allen。（記者楊青／攝影）

在加州議會通過SB57之後，紐森將在未來12天内決定是否簽署SB57法案成爲加州州法。開設非法藥物注射點是加州乃至美國最具爭議性的問題之一。與會專家們指出，如果SB57簽署成為法律，將導致毒品和犯罪以及吸毒過量死亡人數大幅增加。而且，此法將為其他州的立法者開創先例，幾乎使所有非法藥物合法化。

民主黨加州眾議員Jim Cooper。（記者楊青／攝影）
民主黨加州眾議員Jim Cooper。（記者楊青／攝影）

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks、種族平等聯盟主席Tak Allen、民主黨加州眾議員Jim Cooper、沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert、加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee、白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士、加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell、加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis、加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏等當天分別向紐森喊話。

加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問John Lovell多年研究全球毒品注射站的後續發展，他表示，溫哥華是最爲典型的例子，18年前，溫哥華設立毒品注射站，本意是希望有效管控大麻，防止大麻泛濫造成人們健康危害。18年的實踐事與願違，只有5%的大麻使用者使用注射站，95%大麻使用都在家中或其他場所，而注射站附近卻吸引了大批毒品販子做生意。附近社區不僅癮君子暴增，遊民倍增，犯罪上升，原本安居樂業的正常社區淪爲高犯罪地區，民怨載道。

沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert。（記者楊青／攝影）
沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert。（記者楊青／攝影）

檢察官Anne Marie Schubert代表加州檢察官聯盟堅決反對SB57。她指出，紐森在簽署SB57法案之前，必須要想想孩子們每天上下學經過毒品注射站的情景。如果孩子們每天都會看到毒品注射和交易，隨處都是癮君子，毒品注射站將給社區和加州帶來災難。她指出，疫情兩年多，舊金山因吸毒過量而死亡的人數是疫情死亡人數的三倍。「問問自己，你想不想住在那樣的社區？」她表示，政府最應優先考慮的是保護大多數老百姓的公共安全和健康，但SB57卻本末倒置，為極少數人犧牲大眾利益。當下加州的遊民暴增、犯罪暴增、精神病暴增，加州現行政策和法規應該好好檢討。

加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell。（記者楊青／攝影...
加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell。（記者楊青／攝影）

全國麻醉品官員協會聯盟執行主任Ron Brooks直接炮轟紐森，「看看你自己治理的舊金山，不要將舊金山作爲加州和全國榜樣」。這位在毒品研究行業服務了48年的專家指出，舊金山和加拿大的毒品注射站成為美國的經典反面教材，加拿大全國免費醫療，吸毒者使用注射站自己不花一分錢，全是納稅人埋單。多年下來，毒品注射站亂象叢生，毒液橫流。

加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis。（記者楊青／攝影）
加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis。（記者楊青／攝影）

Brooks表示，全美激進州十多年來不斷推進大麻合法化，研究報告顯示全美因吸毒過量死亡人數每年上升。他表示，政府設立毒品注射站，還會給公眾傳達「毒品安全，鼓勵使用」的錯誤信息。2021年全美有10萬5000人死於吸毒過量，相當於越戰和韓戰死亡美軍人數總和。與此同時，毒品帶來的搶劫、偷盜甚至謀殺層出不窮，很多人因為吸毒，喪失了工作能力、家庭撫養能力、教育後代能力，給美國社會造成沉重社會負擔。「SB57非常非常危險，應該堅決制止」。

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks。（記者楊青...
全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks。（記者楊青／攝影）

加州禁毒聯盟副主席李少敏表示，SB57法案最近以一票優勢在加州參議會通過，目前只等紐森在未來12天中簽字，情況非常緊迫。所有關心公共安全、孩子教育、希望保持優良生活和社區環境的民眾，必須大聲疾呼，阻止紐森簽字。

加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee。（記者楊青／攝影）
加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee。（記者楊青／攝影）
加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)Frank李。（記者楊青／攝影）
加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)Frank李。（記者楊青／攝影）

加州 毒品 紐森

上一則

羅蘭岡停車場搶案 嫌犯被捕

下一則

社交距離鬆綁 洛縣公衛局：仍須防疫

延伸閱讀

設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57

設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57
紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙

紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙
不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離

不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離
聖他克拉拉縣 安置遊民增20%

聖他克拉拉縣 安置遊民增20%
保障居民用水 紐森公布新計畫

保障居民用水 紐森公布新計畫
屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業

屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判