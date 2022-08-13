大麻注射站害死人 應懸崖勒馬

白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士。（記者楊青／攝影）

加州 麻醉品官員協會（California Narcotic Officers Association，CNOA）及多個反毒團體代表和醫學專家，12日召開新聞發布會，敦促加州州長紐森 否決加州SB57（設立大麻注射場所），該法案將加州推向毒品 泛濫、遊民增加、犯罪率升高的深淵，甚至可能摧毀加州的未來。

種族平等聯盟主席Tak Allen。（記者楊青／攝影）

在加州議會通過SB57之後，紐森將在未來12天内決定是否簽署SB57法案成爲加州州法。開設非法藥物注射點是加州乃至美國最具爭議性的問題之一。與會專家們指出，如果SB57簽署成為法律，將導致毒品和犯罪以及吸毒過量死亡人數大幅增加。而且，此法將為其他州的立法者開創先例，幾乎使所有非法藥物合法化。

民主黨加州眾議員Jim Cooper。（記者楊青／攝影）

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks、種族平等聯盟主席Tak Allen、民主黨加州眾議員Jim Cooper、沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert、加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee、白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士、加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell、加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis、加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏等當天分別向紐森喊話。

加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問John Lovell多年研究全球毒品注射站的後續發展，他表示，溫哥華是最爲典型的例子，18年前，溫哥華設立毒品注射站，本意是希望有效管控大麻，防止大麻泛濫造成人們健康危害。18年的實踐事與願違，只有5%的大麻使用者使用注射站，95%大麻使用都在家中或其他場所，而注射站附近卻吸引了大批毒品販子做生意。附近社區不僅癮君子暴增，遊民倍增，犯罪上升，原本安居樂業的正常社區淪爲高犯罪地區，民怨載道。

沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert。（記者楊青／攝影）

檢察官Anne Marie Schubert代表加州檢察官聯盟堅決反對SB57。她指出，紐森在簽署SB57法案之前，必須要想想孩子們每天上下學經過毒品注射站的情景。如果孩子們每天都會看到毒品注射和交易，隨處都是癮君子，毒品注射站將給社區和加州帶來災難。她指出，疫情兩年多，舊金山因吸毒過量而死亡的人數是疫情死亡人數的三倍。「問問自己，你想不想住在那樣的社區？」她表示，政府最應優先考慮的是保護大多數老百姓的公共安全和健康，但SB57卻本末倒置，為極少數人犧牲大眾利益。當下加州的遊民暴增、犯罪暴增、精神病暴增，加州現行政策和法規應該好好檢討。

加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell。（記者楊青／攝影）

全國麻醉品官員協會聯盟執行主任Ron Brooks直接炮轟紐森，「看看你自己治理的舊金山，不要將舊金山作爲加州和全國榜樣」。這位在毒品研究行業服務了48年的專家指出，舊金山和加拿大的毒品注射站成為美國的經典反面教材，加拿大全國免費醫療，吸毒者使用注射站自己不花一分錢，全是納稅人埋單。多年下來，毒品注射站亂象叢生，毒液橫流。

加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis。（記者楊青／攝影）

Brooks表示，全美激進州十多年來不斷推進大麻合法化，研究報告顯示全美因吸毒過量死亡人數每年上升。他表示，政府設立毒品注射站，還會給公眾傳達「毒品安全，鼓勵使用」的錯誤信息。2021年全美有10萬5000人死於吸毒過量，相當於越戰和韓戰死亡美軍人數總和。與此同時，毒品帶來的搶劫、偷盜甚至謀殺層出不窮，很多人因為吸毒，喪失了工作能力、家庭撫養能力、教育後代能力，給美國社會造成沉重社會負擔。「SB57非常非常危險，應該堅決制止」。

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks。（記者楊青／攝影）