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歹徒無視16個攝像頭 砸教會停車場車窗刼財

記者啟鉻／羅蘭岡報導
受害者提供遭毀車圖片，左下圖為嫌犯車輛。（受害者提供）
受害者提供遭毀車圖片，左下圖為嫌犯車輛。（受害者提供）

有居民在南加社區維安組織群組爆料，稱在洛杉磯縣羅蘭岡一間天主教堂發生車子遭毀壞事件。據教會員工說，案犯是一名男子，用石頭將教會一名華人教友車窗玻璃砸破。該作案男子有過前科，偷竊車中的財物，且無視教會安裝的16個監控攝像頭，竟在日間作案。

案發現場有多個監控鏡頭，遭案犯無視。（記者啟鉻／攝影）
案發現場有多個監控鏡頭，遭案犯無視。（記者啟鉻／攝影）

案發地點在羅蘭岡一間天主教會，地址在1835 Larkvane Rd. ，從社群媒體轉發的貼文中，可看到爆料人Tony說，大家可能還記得半年前在教會自己車子被小偷砸破了車窗玻璃；8月7日（周日）在教會停車場，再次發生。通過調閱監控視頻，發現案犯使用與上次同一輛車，犯罪工具是一塊大石頭。監控也捕捉到嫌犯車牌，提醒大家警惕。

這所天主教會辦公室接待員工麗薩（Lisa）說，8月7日確實發生這一案件，數月前也曾發生，也是同一人所為。麗薩說，新冠疫情前教會的停車場一向很平靜，但疫情開始後，就發現有一名男子戴著口罩，有時則帶著深色眼鏡，在周日大家在教會聽講道時，對停車場的車輛財物進行盜竊。作案手法是砸毀車窗玻璃，偷取車內包包或值錢物品。雖然教會在各個角落安裝了總共16個監控鏡頭，仍遭嫌犯無視。由於作案後駕車很快溜走，一直沒有人看清嫌犯的相貌。

麗薩說，嫌犯很膽大，專門找名車下手，一次有三輛車就停在教會辦公室附近，均遭毒手。她自己的車也險些被毀。她認為，警方對這名嫌犯執法不作為，若警察把這名男子抓起來，恐怕就不會再發生毀壞車的事件。她表示，當地很多教會都發生過類似毀壞車，偷車內物品的案件，也多是教友在室內聽講道時發生。

TACC（社區安全人人有責維安組織）負責人許惠欽說，他從警方了解到，警方對教會毀車偷竊案件是有所掌握的，而且作案男子也曾被捕，但因為作案金額未達950元，按照加州47號法案，警方只能以輕罪釋放。同時由於警力有限，一些案件不大，警方無法抽出人力，也無法核實就是該男子所為。比如日前，一家超市停車場顧客車胎被扎破，警方雖然懷疑是該男子所為，但無法抽出警力核實。

許惠欽表示，他正在替警方招募維安義工，一旦有足夠維安義工，對社區治安維護能帶來很多幫助。他認為，根本問題是立法，所以需要大家在11月投票作出改變決定。

羅蘭岡社區協調委員會主席陳正治表示，加州各地小偷小摸案件頻發，日益增多，主要原因除了47號法案，還有就是三振出局法沒有繼續實施；該法案規定無論大小罪，第三次犯案一定會判刑很重。加州先前治安較好與三振出局法實施有很大關係，後來改變了，犯罪案件增多。到通過47號法案之後，治安愈加惡化。加上經費有限警力不足、對警方執法又有各種限制，認為是官方政策助長了犯罪頻發。所以歸根結底還是選民自己的問題，是投票選擇錯了。呼籲11月8日選民要出來投票，扭轉治安惡化局面。

記者試圖聯絡核桃鑽石吧值班警官，想進一步了解警方對該名竊賊有無動作，對方說可以找警探，但至截稿警探仍未回覆記者的電話留言。

羅蘭岡一天主教會停車場頻發毀車偷車內物品案件。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡一天主教會停車場頻發毀車偷車內物品案件。（記者啟鉻／攝影）

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