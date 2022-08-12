紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙

加州州長紐森宣布加州供水策略。（取自加州政府網，www.gov.ca.gov）

加州 州長紐森 11日特地選在安蒂奧克（Antioch）海水淡化廠新址宣布最新版的「加州供水策略」（California's Water Supply Strategy），在2040年前加州可能減少10%可用水量的前提下，紐森強調大家都必須為下一代存水，除了新建更多的地表水截流設施，廢水回收也要加強，還要能將海水與地下鹹水淡化，才能彌補600萬至900萬英畝呎的失水量。

紐森同時宣布，應對水資源短缺的公共建設將由新任州長顧問維拉萊格薩（Antonio Villaraigosa）全權負責。維拉萊格薩曾經擔任過洛杉磯 市市長，後來也曾與紐森角逐州長寶座，在2021年紐森可能遭到罷免之際，還傳出維拉萊格薩有意重出江湖。

紐森強調，氣候沒有最熱只有更熱、沒有最乾只有更乾，每個加州人都必須面對新現實，並調整我們的儲水、用水方式。紐森先前提出2022年用水量要比2020年少15%，但是一直無法達成，這次紐森顯然把腦筋用到開源上了。

16頁的加州供水策略說明了，加州在2040年之前可用水量會減少10%的原因，主要是氣候更熱、更乾，而且地表水更容易散逸，因此除了節水，還須提升供水系統，才能確保加州840萬戶的用水無虞。

2040年前實際做法包括，擴增地上與地下水的儲存設施，達到400萬英畝呎的蓄水量；增加地下水回注量至50萬英畝呎；新建攔阻地表水的設施達到50萬英畝呎的蓄水量；以及2040年前海水與鹼性地下水的淡化能量達到8萬4000英畝呎。