華裔女醫師被控涉嫌毒害丈夫 疑家暴慣犯

陳杰克在廚房裝置監控錄像，發現妻子於他的飲品中倒入德拉諾的畫面。(NBC LA電視台截圖)

據橙縣 法庭8月10日公布的文件指出，近期疑似遭受皮膚科醫師妻子余月（Yue ``Emily'' Yu，譯音）毒害的丈夫陳杰克（Jack Chen，譯音），於申請兒女監護權文件中提供更多證據，向法官要求對余月核發禁止她靠近陳杰克和他們的兒女的禁制令（restraining order）。

現年45歲的余月因涉嫌毒害53歲的丈夫，遭爾灣 警方於8月4日逮捕後，陳杰克便於8月5日向法庭提出禁制令及離婚申請。陳杰克在申請禁制令的文件中指出，余月被捕後曾打電話請他代為繳納保釋金時，被他拒絕。陳杰克表示，他很害怕與余月繼續同住在一個屋簷下，余月除了用德拉諾（Drano）下水道疏通劑毒害他之外，兩個孩子也長期受到她與丈母娘的身體、語言和情感虐待。

余月日前已在繳納3萬元保釋金後獲釋，唯不清楚是誰替她保釋的。

陳杰克指出，他於3、4月期間發現飲用的檸檬水內有化學藥劑味道，不久後身體開始出現異狀，便去就醫，經過診斷後發現自己患有嚴重的胃潰瘍、胃炎和食道炎。這種情況促使他在廚房裝置監控錄像查明真相，才發現妻子於他的飲品中倒入德拉諾的畫面。

陳杰克與余月於2011年交往，2012 年7月4日結婚。但陳杰克說，在孩子出生後，余月性情開始大變，不但對他的要求變高，也隱瞞收入。平時更要求丈夫定期幫他按摩，有一次更用腳攻擊他的頭部直到他答應，完全不顧及生病的他。

陳杰克與余月的兩名子女分別為七歲的兒子及八歲的女兒，兩名子女平時除了遭受余月的侮辱、辱罵、情感虐待及打罵，更時常被鎖入房中打罰，只因他們更喜歡與父親相處。

余月的律師沃爾（David Wohl）對此聲明則回應說，他的當事人強烈否認曾試圖毒害她的丈夫或任何人。她作為備受尊崇的醫師，目標一直是幫助人們而不是傷害他們。因此她否認丈夫聲稱她以情感、身體或以任何其他方式虐待他和他們的孩子。沃爾並說，這些不實指控都是陳先生在余月被捕後，為了更好的贏得離婚及監護權所捏造。