審核簽名雙標？罷賈聯盟反彈

洛縣選務處雙重標準審核2020總統大選簽名和2022罷免賈斯康簽名？（示意圖，Unsplash.com）

就在洛杉磯縣各界罷免 賈斯康（DA George Gascon）支持簽名核實進入尾聲之際，罷免聯盟8月8日這周向洛杉磯縣政委員會，和洛縣 選務處發出長達24頁長信，抗議洛縣選務處沒有使用現行的、而是使用2020年之前的嚴格規範審查罷免簽名，同時拒絕接受簽名審核過程監督；兩年來洛縣和加州 採用的寬鬆選舉簽名，現在突然從嚴審理的雙重標準。按洛縣選務處之前的抽樣審核，此次支持罷免的簽名中，不合格率超過22%，大大跌破支持罷免聯盟的眼鏡。

罷免賈斯康各界聯盟8日給洛縣政委員會和選務處的抗議信中說，根據選務處發給簽名審核工作人員的培訓手冊和審核程序，沒有遵守現行的簽名驗證法律，而是使用了兩年前已經停止使用的嚴格驗證方式。

抗議信說，2020年總統大選之前，加州緊急修改簽名驗證指導方針，以確保每張選票都被清點並防止選民被剝奪選舉權。 2022年3月，該指南被加州法律永久化。新指南同樣適用於罷免簽名的審核。

根據新法律，任何簽名驗證分析都從基本假設開始，即假設簽名實際上就是選民的簽名。如果審查員認為簽名與原始簽名不符，需要有另外兩名獨立的選舉官員同樣認為有多處可疑或明顯存在差異時，才能拒絕通過使用。

換言之，簽名可能不同的原因有很多，如果有任何合乎邏輯的原因，導致選民的簽名可能與選民的檔案紀錄不同，則不應拒絕該簽名。

但是，罷免聯盟指出，根據洛縣選務處書記官辦公室提供的紀錄，當前清點罷免賈斯康簽名使用的流程和培訓材料，均為過去使用的嚴格標準，例如，如果存在「重複的小差異」，即使存在「大量的普遍相似之處」，簽名也會被認為不合格。

罷免聯盟提醒洛縣縣政委員會，洛縣選務處提供過時的培訓材料和程序，以及剝奪獨立人士對整個檢驗過程的觀察權，引起人們對核查過程的嚴重擔憂。

洛縣前檢察長庫利8日向洛縣政委員會發出了一封信，同樣表達對罷免案簽名驗證程序的擔憂。他在信中寫道，「選民有權參與選舉過程，他們的選票應該在民主的制度中得到計算」，他表示，拒絕簽名實際上是剝奪了選民/請願者的權利。

洛縣地檢署一名檢察官表示，整個洛縣地檢署高達98%的檢察官簽名支持罷免自己的老闆賈斯康，此次簽名審核遭到洛縣選務處的雙重標準，也是他們想到的，所以必須嚴格看守，如果等到最後結果出來木已成舟，為時晚矣。

據瞭解，洛縣選務處將在8月17日左右公佈支持罷免賈斯康有效簽名統計結果。