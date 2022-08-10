洛市審查遊民禁入新規 2人進入議場、衝向主席台遭逮

洛市議會審議遊民法規，民眾鬧場，警力進駐。（ABC）

洛杉磯 市議會9日再度審查遊民 禁入新規時，會場民眾再度鼓譟。但與上周不同的是，反對者不只動口還「動手」，除了導致議事中斷，還有兩名旁聽民眾遭到逮捕。

由於洛杉磯都會區法典（LA Municipal Code）41.18節上周表決時並未獲得全數同意，因此議會本周必須再次確認。不過最後的表決數還是與上周一樣，11票贊成、3票反對，但是新規確定可以上路，未來遊民在禁區內坐、臥、躺，擺設私人物品都屬違法。

洛市原本已有規定，部分地區禁止遊民逗留，但是市議會上周試圖擴大禁止區域，納入學校與日照機構周邊，當天就已導致旁聽民眾譁然，議事一度中斷。但9日的新規再議時，民眾不只高呼「Abolish 41.18!」（廢止洛杉磯都會區法典41.18節），還有兩人越區進入議事廳，罵了議長馬汀尼茲（Nury Martinez）。

馬汀尼茲因此暫停議事，並由洛市警局（LAPD）清場，在旁聽席清空後，近午才恢復議事。馬汀尼茲強調，當天的事態已經讓市議會愈來愈接近1月6日國會事件了，「我們不能在恐懼中制定法律」。另一名議員布斯凱諾（Joe Buscaino）則說，他從沒見過這樣的事。但是反對新規的民眾卻說，拿這跟國會相比太誇張，他們又沒有亂搗亂砸。

不過從一開議起，會場氣氛就擾動不安，不時有人辱罵議員，並一直喝倒采。進入公民發言階段，第一名民眾開始發言，先以髒話辱罵馬汀尼茲，接著翻倒長椅並進入議場，當他準備衝向主席臺時，另一人又進入議場，最後兩人都被逮捕。第二人是Ricci Sergienko，即社運團體People's City Council的發起人，該團體持續抗議洛市的遊民處遇方式。