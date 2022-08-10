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腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

記者邵敏／洛杉磯報導
楊家三口已安頓在觀音禪寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）
楊家三口已安頓在觀音禪寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

來自中國的32歲女留學生楊甜甜，去年診斷罹患腦癌後期，在巨大的經濟壓力下，她和前來照顧她的父母一家三口陷入絕境，父母數次想要自殺。但最近他們絕處逢生，不僅找到免費住處，甜甜也將進入正常的化療階段，其父感激不盡：「是這個城市的天使幫助了我們。」

本報7月中旬報導了女留學生楊甜甜的不幸遭遇，她罹患腦癌後期，多次開顱治療，導致半身麻痺，幾乎喪失語言、行動能力，智力下降到三歲幼兒的水平，記憶也失去大半。遠在中國大陸的父母歷經艱難趕到洛杉磯，陪女兒接受治療，但家境貧寒的他們面臨巨大的經濟壓力，找不到合適住宿，無處安身。楊爸爸直言，他們初到美國時，感覺自己就像老鼠掉入沒有水和食物的枯井，只能慢慢等死，生活上的諸多困難，讓這對夫妻好幾次動過輕生念頭。

而就在新聞報導的當天，洛縣蒙特利公園市（Monterey Park）的觀音禪寺住持釋師傅致電本報，表示願意給楊家三口提供免費住處，以及一日三餐伙食，地點就在寺廟後院。聽聞消息的第一時間，楊爸爸簡直不敢相信，他說：「來洛杉磯前，我就聽說這是一個天使之城，現在真的遇到了天使伸出援助之手。 」

蒙市觀音禪寺給楊家三口提供免費住處，以及一日三餐伙食。（本報記者／攝影）
蒙市觀音禪寺給楊家三口提供免費住處，以及一日三餐伙食。（本報記者／攝影）

楊家日前已搬進觀音禪寺的後院，這裡共有三間簡易小房，甜甜和父母住在其中一間，100平方呎的房間裡有臥室、衛生間，以及和廚房共用的客廳。雖然空間有限，屋內有些擁擠，但相比之前的處境，一家人表示已經很滿足。饅頭基金會前後共為這個家庭募捐所得4萬多元，也將悉數交給楊家，幫助他們度過難關。

楊爸爸說，自從世界日報報導女兒的故事後，他們陸續收到很多好心人相助，多家社會團體幫忙籌款，給甜甜租借輪椅，還經常送免費食物。甜甜也已加入癌友互助會，在無數鼓勵下，重拾對未來的希望。而眼前的這一切，對於幾個月前的楊家來說幾乎難以想像。

去年7月，甜甜突然昏倒在洛杉磯的家中，經診斷竟是惡性腦癌後期，她在醫院接受腦瘤切除手術，之後又出現嚴重腦出血，在醫院昏迷長達半個月，當時全身插管，不能進食，沒有呼吸，只有心臟在跳動。醫生曾建議放棄治療，認為即使活下來，甜甜也會形同植物人，但楊家父母堅持，無論如何一定要讓女兒活下去。

治療期間，這個不幸的家庭同時陷入巨大的經濟危機中，甜甜父親沒有收入，母親已退休，一家三口每月收入只有2500元人民幣的退休金，相當於400美金。微薄的收入以及有限的積蓄，根本無法讓楊家在寸土寸金的洛杉磯生存下去。

為了省錢，父母一天只吃兩頓飯，他們還遇到租房難的困境，因為許多房東聽說一家三口要擠在一個房間內，都不願出租。楊爸爸說，「我們想在醫院附近找個小房子，只要舖一張單人床就可以，女兒有地方睡，我和妻子睡車上，晚上隔幾小時看看女兒需不需要照顧。」但即便這樣的願望對楊家來說也非常奢侈，他們四處找房，困難重重。

幸運的是，一篇新聞報導、以及眾人的相助，讓楊家重新找到生機，如今一家三口已安頓在觀音禪寺的後院，甜甜一周兩次前去南加州大學醫學中心復健，下個月將接受為期42天的放化治療。楊爸爸說，每次陷入絕望時，甜甜雖然無法用語言很好地表達，但都會用微笑鼓勵他們，搬入新家後，甜甜笑著面對鏡頭，用斷斷續續的語言說：「新家很舒服，我會加油！」

楊甜甜生病前一家三口的合影。（受訪者提供）
楊甜甜生病前一家三口的合影。（受訪者提供）
楊甜甜去年罹患腦癌，多次開顱治療，幾乎喪失語言、行動能力。（受訪者提供）
楊甜甜去年罹患腦癌，多次開顱治療，幾乎喪失語言、行動能力。（受訪者提供）

洛杉磯 天使 退休金

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