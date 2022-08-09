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防入室犯罪 安保專家提隱形低調、守望相助等5建議

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人資深安保專家TK Xu對入室犯罪提出多項實用建議。（TK Xu提供）
華人資深安保專家TK Xu對入室犯罪提出多項實用建議。（TK Xu提供）

南加近期入室犯罪案件頻發，華人居民非常關心如何預防入室犯罪。平民安防培訓機構創辦人TK Xu是一位資深安保專家，他提出一些生活中實用操作方法，可最大程度抵禦入室犯罪，避免財物損失。

他表示，預防入室犯罪可以分為五個主要階段。首先需要隱形低調。在犯罪分子尋找入室盜竊目標時，勿要讓自己住宅成為竊盜注意焦點，需要做的包括，避免房子顏色過於顯眼，同時房子的檔次和層數盡量接近社區中其他居民；而且，房子不要顯露華裔民族色彩、特徵，比如福字、春聯、燈籠等，因為竊盜知道華人習慣將現金珠寶首飾放在家中，只要作案就可有「收穫」。

如果院子裡放置顯眼的玩具或其他物品，也可能引起犯罪分子的注意。華人要避免主動給犯罪分子洩漏信息，不要把大型家電的包裝盒放在垃圾桶旁，信件及包裹要即時取回；在社交媒體發照片時，不要出現門牌號；外出旅遊，也不要即刻發社交媒體分享圖片，曝露家中目前「無人」照料。

他提醒，華人居民要主動聯絡左鄰右舍，互相留下聯絡方式，鄰里守望相助，培養和建立良好情感基礎。一旦發現有可疑人或車輛在住宅周邊踩點光顧，就馬上互相告知，即時報警。可以瀏覽訂閱自家附近發生犯罪案件曝光網站https://spotcrime.com，可定時收到報告郵件，或者下載可以看到鄰里上傳自家監控攝像頭拍到的嫌疑人手機App：Neighbors，暸解更多案件資訊。

他指出，可以採取迷惑震懾方法，避免入室犯罪發生。比如車停在自家門前，讓犯罪分子以為家裡經常有人，從而轉移犯罪目標，但提醒勿要在車裡放車庫遙控器和家門鑰匙。利用智能門鈴可以遠程與上門的陌生人交流，從而造成家中始終有人的假象。智能攝像頭也可以震懾隨機犯罪分子。若條件有限，不妨裝一個假攝像頭，也可以起到震懾或驅趕作用。

他表示，利用心理戰，也可震懾、干擾或避免入室犯罪。比如在門前插上一塊報警器公司告示牌，獨居女性出門或進門時往家裡喊話，比如：我回來了。再見，親愛的！造成家中有人假象。有的華人喜歡在院子周邊種植茂密樹木，但如此更容易成為入室犯罪目標。若去除灌木和樹叢，讓過往車輛容易看見正門或窗子，入室犯罪分子會在入侵前三思，考慮到容易暴露，往往會轉移犯罪目標。

對犯罪分子製造一些入侵時的困難，往往也能避免犯罪。比如不要陌生人敲門時就直接開門，但也不要不應答，以免歹徒認為家裡無人。若有智能門鈴，可以藉此應答。歹徒需要破壞的鎖愈多，罪名愈多。睡覺時建議鎖好臥室門，給孩子房門安裝指紋鎖或密碼鎖。此外後院通往室內的玻璃門，也要安裝報警器。車庫通往室內的門要時常鎖好。

他指出，如果犯罪分子成功打開門窗，而且屏蔽報警系統，則室內安裝靠電池供電，沒有電子信號的簡易報警器可發揮功用、提供報警發出大聲鳴叫，通知屋主有外人闖入，也會讓歹徒出乎意料，可以起到驚嚇震懾驅趕作用。

TK Xu是平民安防培訓機構青龍防禦創始人，是資深安保專家，經常在社區為民眾普及居家和街頭安防知識，舉辦安防防衛格鬥講座。

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