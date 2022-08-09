華女碩士網上博感情 被騙2700元還差點代付購屋頭款

未婚夫逝世，讓華人女碩士M小姐數月鬱鬱寡歡，讓騙子有機可乘。（示意圖，Unsplash.com）

「我還以為遇到了人生知己，生活從此有了新開始，沒想到會成了別人網裡的魚。」因同居近十年的男朋友不久前過世，尚在傷痛中的華人 女碩士卻被網上騙子詐騙近3000元，還差點替對方支付購屋首付，幸虧最後懸崖勒馬，逃過一劫。

電話詐騙的手法持續翻新，以往多是假藉公部門名義恐嚇詐編，近期則出現「問候簡訊」的手法，只要收信人開始回應，騙徒就能織起天羅地網，令人防不勝防，這位華人女碩士正是其中一例。

未婚夫過世傷痛中

洛杉磯華人女碩士M小姐的未婚夫去年急病過世，M小姐數月鬱鬱寡歡。今年入夏，她收到一條手機 短訊：「好久沒有聯繫了，我是KK，你都好嗎？」M小姐覺得奇怪，因為她不記得認識KK，但KK說，在洛杉磯的一次大型活動上，人很多，我問你要了名片。M小姐說，自己很多年前做過媒體人，去過很多地方採訪，別人認識自己是很可能的事。

交談從手機短信轉到了instagram，彼此聊得更暢快。KK說，他感覺到M小姐這段時間心情不好，但人生不愉快十之八九；並說自己也正經歷人生最艱難階段，因太太不久前癌症去世，還有一個準備上大學的青春期女兒，特別需要花精力，加上自己在硅谷（矽谷）上班，每天繁忙的工作，身心交瘁，壓力山大。

在美國大學研究所畢業的M小姐，很快從行文判斷KK應該是個ABC，字裡行間透著真誠和關懷，這是騙子們做不到的，且KK沒有向自己發起情感攻勢。KK有天還告訴M小姐，去給太太上墳了，感慨萬千。KK對故妻的深情讓M小姐大為感動，感覺到自己並不孤獨，莫名的溫暖愈來愈多。M小姐也開始對KK敞開心扉。

「問候簡訊」乘虛而入

不久，KK開始給M小姐送詩。M小姐每天早上一睜眼打開手機，必定有KK送來的詩歌，M小姐彷彿每天接到芬芳的玫瑰，「別人每天給你送詩，而且數月一天不少，你說你會不會被融化？」M小姐說，三個多月下來，儘管兩人從未謀面，她和KK已是無話不談的朋友，隨時都有共鳴，她認為這是每天見面卻忙於工作的同事，或喝酒吃飯卻要忙於生活的朋友所做不到的。

不久後有一天，KK來信說，他的信用卡 信息被盜，正在和信用卡公司交接當中，被迫暫停使用，但不巧答應了女兒過生日送她一台手提電腦，這兩天不買就來不及。KK說，本來想改用支票在附近商店買，無奈他家附近這款電腦正好斷貨，「不知你那邊是否有貨，如果你能幫我救急，就太好了，如不方便也沒有關係，只是讓小朋友失望了，」KK的每句話都通情達理。

M小姐上網一查，這款2700元的電腦果然緊俏，難怪那邊缺貨。「我明天就寄給你，」M小姐幾乎沒有猶豫就幫KK買了電腦，對方給的地址是一個郵箱，KK解釋，工作實在壓力太大，正準備換工作，移居別的城市。

拿到了電腦，KK給M小姐傳來充滿感激的文字：「有你真好。」並說正在找新的工作，「離你的城市不遠，準備在你住所附近買房子，我人不熟，你是否可以幫我」。KK請M小姐幫忙找150萬元左右的房子，希望生活很快從頭開始。其間，KK不經意地讓M小姐進入他的帳戶，看到了400多萬元的存款數字。

M小姐找到了房子，照片傳給KK，對方說好喜歡，迅速簽了購房協議，交付訂金。沒幾天，KK跟M小姐說，他的存款尚未到期，28萬元頭款能不能M小姐先幫忙墊付？

「如果不是因為我沒有這麽多錢，想辦法籌款和朋友透露了事情，可能到現在沒醒過來，」M小姐說，她已向聯邦調查局報了案。