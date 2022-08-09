家門口停車疑慮 法規莫輕忽、不服可申訴

王先生朋友收到的掃街期間違法停車罰單。（王先生提供）

隨著民眾的生活逐漸擺脫新冠疫情 的陰影，近期南加州 各城市違法停車收到罰單的現象日漸增多，華人在自家門口的街邊停車，因為正值掃街時間被開罰單。律師提醒大家，及時了解身處城市的法律法規十分重要，如果遇到爭議性的罰單，可以通過一些手段申訴。

針對住在河濱縣東谷社區的王先生，因違反當地市政法規第10.20.040章禁止在清掃街道期間停車（Parking prohibited-street sweeping）拿了罰單，依法需交罰款50元，且需在拿到罰單的21天內通過網站citationprocessingcenter.com，或者郵寄交付罰金。如果居民有質疑，可以按照罰單背面說明申訴。

針對王先生的遭遇，律師鄧洪表示，加州各地方城市有權執行停車限制，主要是根據加州車輛法規（California Vehicle Code）規定制定，權力下放到地方政府，不同城市的規章制度會不同，罰金也不同，但都適用於加州車輛法規。

鄧洪並指出，居民需要同時遵守市政府以及住家協會(Homeowners Association， 簡稱HOA)的規定，不僅僅是停車，比如門口物件的擺放、窗門顏色、房子顏色等等，居民都需要深度了解，避免因為違反規定涉及法律層面的問題。

對於王先生所住社區沒有住家協會，以致沒人來提醒物業業主應該注意的事，鄧洪表示，如果市民對此罰單有異議，社區又沒有住家協會，最好的辦法就是向市議會投訴，市議員和市政經理接到反應會派人調查此事。如果有很多市民遇到同樣情況，比如市民雖然收到過市政府告示，但自己的朋友不知道這邊停車有這樣的規定，是因為禁止街邊停車的告示標誌不夠明顯，確實是市政府的疏忽，那麼會有相對應的解決辦法和措施。