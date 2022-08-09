車停家門口接罰單 華人不服：告示不顯眼

東谷市該社區的主要入口處樹立了掃街標誌，上面註明了禁止街邊停車的日期和時間。（記者金維多/攝影）

加州 自疫情 爆發後，由於大量居民待業在家或居家工作，停車位出現短缺，很長一段時間停止了違法停車執法。不過近期很多城市恢復停車執法，有華人 因不了解自家街道的停車規定，收到罰單，一頭霧水。

住在河濱縣（Riverside）東谷（Eastvale）的王先生，近日在自家門口街道旁意外收到一張掃街違法停車罰單。王先生表示，拿到罰單時他百般疑問，因自家門口街道從來沒有貼任何告示不能停車，而且周邊居民和他一樣經常會把車停在街邊，也從來沒有聽說過誰被開罰單了。

在仔細閱讀罰單內容後，王先生才發現，罰單上表明自家社區會在每個月第二和第四周周四早上8點到下午2點掃街，這段期間不能在街道停車，否則會收到50元罰單。他仍感到十分不解，因為他在那裡住了頗久，從來沒有聽說或看到掃街告示，認為怎麼可以在居民不知情下，於其門上貼上罰單呢？

王先生說，被貼罰單的車輛是自己朋友的，當時他來家裡拜訪，為了方便，王先生告訴他停在門口街邊就好。沒想到當天竟讓朋友無辜拿了一張罰單，深感抱歉。

本報記者在接獲王先生的反映後，前往王先生住的社區一探究竟。發現確實有很多居民的車輛都是停在自家街道邊，也沒有被貼罰單，且社區街道旁邊也沒有貼告示，或有禁止停車標誌。但後來在社區主要入口處發現了掃街告示標誌，上面註明了禁止街邊停車的日期和時間。

王先生對於這樣的情況仍感不滿，覺得告示未免太不顯眼，自己在那兒住了這麽久，從未注意到。他認為如果標示在每個街道都有的話，自己就不會拿到罰單。

針對王先生的質疑，記者聯繫了東谷市政府，工作人員表示，掃街服務一直在進行，並且在每個社區或者開發項目的主要人口都有張貼掃街告示，不同的社區掃街時間都不同。

記者在東谷市政府的官網查詢到，掃街服務也在官網上專門設立了介紹信息，如果居民在禁止街邊停車的時間違章停車，會依法收到50元罰單，上面還有不同社區詳細的掃街時間表。

王先生表示，或許是自己平日疏忽了社區或市府給自己的居民手冊或來信。他不無感慨地表示，要重視身處城市的法律法規，這些平日裡看起來不起眼的東西，背後可能會讓你付出意想不到的代價。