材料費、人工費飆 華人房東嘆維修費超貴 貨比三家省開支

出租屋設施維修費用人工費增加，令華人房東叫苦不迭。（受訪者提供）

美國正經歷歷史上嚴重的通貨膨脹，令民眾生活的方方面面都受到負面影響，華人房東 就是受影響較大的群體之一。有華人房東抱怨，材料費、人工費齊漲，令他們在出租屋設施維修時有不小開銷。提及現在能及時找到價格經濟的維修工實在不容易，可是若不盡快將問題解決，弄不好還會吃官司。如今當房東實屬不易。有華人房東甚至提醒，若不適合當房東，最好不要去嘗試。

居住內陸的周女士，是地產投資 專家，擁有出租公寓，也幫友人處理出租業務。她表示現在人工費增加，出租屋經常出現下水管路堵塞問題，維修管路支出也增加二至三倍。最大的問題還是工人不易找，即使找到，也不一定就維修完善。而且「騙子」很多。她指出，維修公司有全職員工，定期發薪水。可是現在，維修公司為了節省開支，將工人變成小承包商。

她說，先前維修收費都比較合理，但現在就不同了，這些所謂的小承包商開始漫天要價。比如維修空調設施，現在的維修工就會在維修時，列出一連串的問題清單，令需要維修的內容增加許多，他們就可以多收費。本來空調設施維修不需要支出太多，但因為維修內容增加，令房東很為難。若不及時維修，就會得罪房客，但支出卻增加不少。最後只好硬著頭皮，將所有問題解決，而支出要增加幾倍，達數千元。房東感覺吃虧很大。如果說維修工人先前是來完成工作，現在則是在與房東做生意，比如原先疏通管理費用80至130元，現在漲到500元，感覺無法接受。

資深物業管理者、房東俞女士也有同樣感受。她說，先前找人換新的廚餘絞碎機，花費150元左右就夠了，因為買一件新的絞碎機不到百元，人工費50元左右。現在材料及人工費總計需花費200至300元，通水管支出現在更高了。很多住宅車庫水泥地面下方輸水管易出現漏水問題，現在維修人工費增加約50%。為了能夠減少支出，需要貨比三家，誰費用低就請誰維修。有些房東喜歡在網上找人維修，但請到的工人要價並不低。由於各方面費用都增加，原先免費估價也開始收費，每次估價服務費用60至90元。

在聖伯納汀諾市從事多年房東的魏先生說，現在什麼都漲價，讓房東設施維修費用大大增加。不過，他憑藉多年積累經驗，善用很多方法節省開支。他說，雖然有平時熟悉的維修工人，經常為他做一些設施維修工作。但為了找到更能讓他降低費用的工人，他都會按照廣告撥打十餘個諮詢電話，反覆比價，最終討價還價結果，能讓他節省數百元。還有就是材料，現在買一個新的部件，費用不菲，但若到一些舊貨市場，或到廠家倉庫去選擇，就能節省更多。他曾經用被人丟棄的地板邊角餘料，用於住宅裝修。他認為，按照他的省錢方法，較比其他房東一年在設施維修方面的開銷，可以省下超過一半的費用。