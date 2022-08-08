我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

連跌53天 洛縣汽油均價5.509元 平均跌95.3分

洛杉磯訊
亞凱迪亞市一加油站的每加侖無鉛汽油比平均油價更低。（記者張庭瑜/攝影）
亞凱迪亞市一加油站的每加侖無鉛汽油比平均油價更低。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣每加侖無鉛汽油價，在6月14日創下歷史新高6.462元後，目前為3月7日以來的最低水平，均價為5.509元，讓許多駕駛司機均表示「太好了」。

洛縣8月6日為連續第53天油價下跌，每加侖平均油價為 5.5元，比一周前低 14.9分，比一個月前低 75.5分，而相比一年前則漲1.128 元。

根據美國汽車協會和石油價格信息服務（The AAA and the Oil Price Information Service）數據，洛縣自6月14 日創下歷史新高的6.462元以來，平均價格已下跌95.3 分，這也是自3月7日以來平均最低油價。

不過許多民眾仍表示油價太高，但只能接受。受訪民眾喬治奧（Vanessa Giorgio）表示，現在的油價有如天文數字，但他在前往機場的路上時，發現油價確實已經逐漸下降，然比起加州一些城市，如影城（Studio City）或是休曼橡林（Sherman Oaks）等還是太貴了。

另一位受訪民眾喬納斯（Kathleen Jonas）則表示，自己在勞爾夫超市（Ralph's）工作時，常聽到顧客為高油價抱怨，並多次談到油價如何縮減他們的伙食費等問題，因此對於油價下跌，她是樂見其成。

全美平均價格也連續第53天下跌，平均下跌2.9分，均價為4.084 元，相比一周前低14.8分，比一個月前低69.5分，而相比一年前則漲89.5分。

油價 洛縣 石油

上一則

加州新冠確診 官方數據破千萬例 實際恐逾4000萬

下一則

材料費、人工費飆 華人房東嘆維修費超貴 貨比三家省開支

延伸閱讀

油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴

油價連跌7周 中西部加油 伊州仍是最貴
全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴
OPEC+象徵性增產 油價飆

OPEC+象徵性增產 油價飆
全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴
高油價讓石油公司賺翻 獲利1季翻2倍

高油價讓石油公司賺翻 獲利1季翻2倍
汽油再降32分 1加侖跌至4.54元

汽油再降32分 1加侖跌至4.54元

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高