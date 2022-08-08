連跌53天 洛縣汽油均價5.509元 平均跌95.3分

亞凱迪亞市一加油站的每加侖無鉛汽油比平均油價更低。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣每加侖無鉛汽油價 ，在6月14日創下歷史新高6.462元後，目前為3月7日以來的最低水平，均價為5.509元，讓許多駕駛司機均表示「太好了」。

洛縣 8月6日為連續第53天油價下跌，每加侖平均油價為 5.5元，比一周前低 14.9分，比一個月前低 75.5分，而相比一年前則漲1.128 元。

根據美國汽車協會和石油 價格信息服務（The AAA and the Oil Price Information Service）數據，洛縣自6月14 日創下歷史新高的6.462元以來，平均價格已下跌95.3 分，這也是自3月7日以來平均最低油價。

不過許多民眾仍表示油價太高，但只能接受。受訪民眾喬治奧（Vanessa Giorgio）表示，現在的油價有如天文數字，但他在前往機場的路上時，發現油價確實已經逐漸下降，然比起加州一些城市，如影城（Studio City）或是休曼橡林（Sherman Oaks）等還是太貴了。

另一位受訪民眾喬納斯（Kathleen Jonas）則表示，自己在勞爾夫超市（Ralph's）工作時，常聽到顧客為高油價抱怨，並多次談到油價如何縮減他們的伙食費等問題，因此對於油價下跌，她是樂見其成。

全美平均價格也連續第53天下跌，平均下跌2.9分，均價為4.084 元，相比一周前低14.8分，比一個月前低69.5分，而相比一年前則漲89.5分。