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3持槍劫匪潛室內 華人散步返家 被逼開保險櫃 損失近十萬元

記者張宏／鑽石吧報導
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

4日晚三劫匪入室搶劫鑽石吧一處民宅，用槍逼迫華人夫婦打開保險櫃，得手後還拿槍托打人。位於鑽石吧Highcrest路20000號街區一處民宅發生入室搶劫案，該棟獨立屋華人屋主散步回來和三搶匪打照面，對方持槍威脅夫婦開保險櫃搶走近十萬元財物。

（影音來源：記者張宏）

據一名知情人表示，4日晚7時左右，該住宅華人夫婦去附近散步，散步回家才發現室內被翻得一塌糊塗。更恐怖的是三個持槍搶匪還在家裡等著他們回來，持槍逼迫他們打開保險櫃。夫婦見對方凶神惡煞不敢不從，打開了保險櫃內有價值幾萬元的珠寶、手表和幾萬元現金。搶匪得手後，不知為何還用槍托打了華人先生，雖然傷勢不嚴重，但是男主人目前還在醫院裡。

該住宅門口有安裝帶密碼的鐵門。（記者張宏／攝影）
該住宅門口有安裝帶密碼的鐵門。（記者張宏／攝影）

知情人表示，這對夫婦來自中國大陸，年紀在50歲到60歲左右。他們平時散步時間比較固定，因此不排除對方有事先踩點。這棟住宅本來安裝了警鈴，但可能沒有定期維護，案發時沒有響動報警。

5日案發的住宅門口停著一輛警車，這是一棟五房五浴的3000多平方呎的兩層獨立屋，現在市價170萬元左右，最近的出售紀錄是2018年以約120萬元購入。該住宅門口有安裝帶密碼的鐵門，在車庫和大門都裝有攝像頭。5日鐵門和車庫門大開，負責偵查取證的數名黑衣工作人員正在現場忙碌著。據了解，案發後警方要求這對夫婦暫時不要回來住。

案發現場是一棟五房五浴的3000多呎的兩層獨立屋。（記者張宏／攝影）
案發現場是一棟五房五浴的3000多呎的兩層獨立屋。（記者張宏／攝影）

隔壁鄰居也是一名華人，她表示，這棟住宅主要是一對華人夫婦居住，有時他們的成人兒女和朋友也會過來。夫婦在後院種了很多蔬菜，常有朋友來拿菜。案發當天門口出現十多輛警車，大概凌晨4點才走。她因為忙於家事沒有出去查看。但這個社區平時都很安全，沒想到竟然發生入室搶劫。

管轄該社區的洛縣警局核桃分局正為此案調查中，目前還沒有透露更多細節，只是確認這裡發生了入室搶劫。

5日鐵門和車庫門大開，負責偵查取線索的數名工作人員正在現場取證。（記者張宏／攝影...
5日鐵門和車庫門大開，負責偵查取線索的數名工作人員正在現場取證。（記者張宏／攝影）

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