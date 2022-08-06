加州租2房公寓 得兼2全職工才負擔得起

加州人時薪至少需要39.01元，才能負擔得起兩居室公寓。（Getty Images）

加州 租房成本昂貴早已是眾所周知，但來自全國低收入住房聯盟的一份新的報告，帶來了更驚人的數據。這份報告顯示美國各州和城市的工人，如要租一套「適中價格」的兩居室公寓，需要獲得的最低工資。就加州來看，平均而言，加州人需要獲得一份時薪至少39.01元的全職工作，才能負擔得起兩居室公寓。

數據顯示，橙縣（Orange County）大部分地區，工人需要44.69美元時薪，，才能負擔得起兩居室公寓。洛杉磯 地區，這個數字與州平均水平相同，都是39.31元。按照加州目前的最低工資標準，洛杉磯居民需要從事兩到三個全職工作，才能達到這個門檻。在聖地牙哥縣（San Diego），租房者需要從事大約三份全職工作，或者最低時薪為42.92元，才能負擔得起兩居室公寓。

而在舊金山（San Francisco），這個數字更高。報告顯示，居民需要每小時61.50元工資才能支付兩居室公寓的租金 ，這也讓舊金山成為加州租房最昂貴的城市。在灣區其他地區，聖塔克魯茲（Santa Cruz）工人時薪需達到 60.35元，而高科技重心矽谷（Silicon Valley）工人每小時需要掙55.15元，才能負擔得起兩居室公寓。

當然，加州也有相對租房成本較低的地區，例如在加州中部，雖然不如大城市的設施那樣齊全，但是生活成本較低。在貝克斯菲爾德（Bakersfield），租房者只需每小時掙19.48元就可以負擔兩居室公寓的租金。在佛萊斯諾（Fresno）這個數字略高，為21.87元。在杜拉瑞（Tulare）為19.33元。至於最便宜的莫多克縣（Modoc），居民只需每小時15.40元的最低工資，便可支付兩居室公寓的租金，這基本和該縣的最低工資相同。

在洛杉磯，租房成本昂貴，平均價格都在2000元左右，如果帶有完整的家具和攜帶寵物，租房成本更高。住房網站 Zumper 估計，在洛杉磯租一個兩居室公寓的租金為每月3250元。