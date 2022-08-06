洛縣溫莎山 賓士車高速闖紅燈 6死8傷

洛杉磯溫莎山區重大車禍，釀6死8傷重大慘劇。（截圖自監控視頻）

洛杉磯 縣屬地區溫莎山(Windsor Hills)，4日下午有人超速闖紅燈，釀成六車碰撞的連環車禍 ，造成至少六人死亡、八人受傷的重大慘劇，死者中還有一名孕婦和一名嬰兒。

影音來源：監控視頻；後製：記者丁曙

警方說，4日（周四）下午，南拉布雷亞大道（South La Brea）和斯勞森大道（Slauson）的一個加油站 發生多輛汽車相撞。據主流媒體獲得的視頻顯示，事故發生在下午 1時40 分左右，當時一輛深色賓士（Mercedes）在沒有剎車的情況下，以時速100英里的速度衝過紅燈，在溫莎山路口撞上了兩輛車。隨後車輛在一團火球中衝入了路邊加油站。

據加州公路巡警隊稱，有六人在現場被宣布死亡，其中包括在一輛被燒毀的汽車中發現的一具屍體，死者中還有一名孕婦和一名嬰兒。

目擊者埃斯基瓦爾（Veronica Esquival）當時正在幾呎外的加油站加油，她說車輛猛烈撞擊時碎片瘋狂地飛揚，她摀住了頭保護自己。「突然之間，一個嬰兒從十字路口中間飛到加油站中間，直接落在我面前的地面上。「一個工人過來看到了我抱著嬰兒，他把嬰兒從我手裡接走了。有人試圖讓嬰兒復甦，但已經回天乏術。」

另一位目擊者Alphonso Word 說，當車禍「像炸彈一樣」發生時，他離十字路口只有幾輛車位的距離。「就像我說的，最觸動我的地方是孩子們，那些沒有機會的人。這位母親當時可能高興過她將會有一個孩子。」

洛杉磯縣消防局在當天下午1時40分前，被緊急召喚到靠近拉德拉公園(Ladera Park)的南拉布雷亞大道(South La Brea Avenue)和斯勞森大道(Slauson Avenue)交口附近。消防員一開始以為是火災，後來發現是多達六輛車相撞。

現場監控視頻顯示，一輛賓士車在南拉布雷亞大道超速行駛，在路口闖紅燈直接撞到另一輛車。被撞的深色轎車，於是又撞到其他幾輛車。而賓士車和另外兩輛車在碰撞後起火，並在撞上一個加油站後，殘骸在十字路口的拐角處停了下來。

洛縣消防局和加州公路巡警局5日更新報告，連環車禍共奪去了六條人命，並有八人受傷，多人因車禍從汽車裡被彈射出去。目前車禍原因仍在調查中。

警局8月5日下午又公布，一名40多歲的肇事婦女已被指控在洛杉磯縣溫莎山區闖紅燈時，以超過每小時100英里的車速行駛，並且闖入擁擠的十字路口，造成六人死亡以及八人受傷，嫌犯已因涉嫌車輛過失殺人罪（vehicular manslaughter）被捕，但是沒有公布她的姓名。

到目前為止，當局尚未透露是否因為毒品、酒精或短信造成撞車的原因。與此同時，8月5日在前一天悲劇發生的現場，出現了氣球和鮮花等悼念物。

目前，調查人員繼續努力了解，為什麼賓士車司機在下午1時30分剛過，就在 La Brea 和 Slauson 大道上疾馳而過，而且沒有任何試圖停車等待紅燈的跡象。監控視頻顯示，當時賓士車在La Brea大街上，以超過時速100英里的速度，在時速限於35英里的道路上行駛。

洛杉磯縣驗屍官辦公室5日確認，甚中一名受害者是洛杉磯23歲的 Asherey Ryan。