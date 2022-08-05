我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

女強人釣金龜婿 小心遇上浪漫詐騙

記者楊青／洛杉磯報導

完全不認識的人為什麽可以順利和你搭上話？從未謀面的人為什麽可以成功將手伸進你的口袋？為什麽各種看似不可能的詐騙卻屢屢得手？為什麽浪漫詐騙在華人社區層出不窮？

聯邦調查局一位探員表示，通過社群媒體的浪漫詐騙，在美國早已廣為人知，但在一些新移民社區直到現在依然屢見不鮮，華人和亞裔社區實際受騙的案例比媒體曝光的要多得多。

女性，離異，單身，獨居，最容易成為感情詐騙對象；有穩定工作和收入或儲蓄的單身和獨居女性，則是受騙金額最大的群體。警方表示，近年網路感情詐騙已發展到團體合作作案，詐騙團夥通過社群媒體捕捉生活出現變故、或感情不順、或心防脆弱的「軟柿子」，通過搭訕、同情、交心等心理戰，一步步突破受害人心理防線，等到獲得認同成為「知心朋友」，話鋒慢慢轉向金錢。已視對方為密友的受害人，此時騎虎難下，很容易束手就擒。

警方表示，近年的很多感情詐騙案顯示，騙子們對受害人的心理有非常深入的研究，一些案子甚至是團體作案，後面有操盤手，根據受害者的回應做出研究和回應；一些案子則是一個人同時面向多人作案，對不同的受害人使用同樣的手法，花上數月時間培養信任和感情，讓受害人情感和牽掛越陷越深。一些受害人在感情低落時急於找到傾訴對象和精神寄托，更希望儘快走出感情陰霾重新開始新生活，而詐騙分子正是緊緊抓住受害人的這些軟肋，巧妙設計對話和溝通流程，將「我是有教養的文化人」，「我從事高薪穩定工作」，「我存款幾百萬」，「我很可能很快和你共創美好生活」的虛假信息巧妙傳達給受害人，讓受害人信以為真，自投羅網。

警方表示，不少急於釣到金龜婿的女性，最後反倒成了別人的戰利品。受害人中不少是受過高等教育的職業女性。

揭穿詐騙並不困難，因為騙子們最終一定會談到錢，當錢的議題出現時，一定提高警惕，及時與家人和朋友溝通交流，當事人的一團漿糊，其他人可能早就一眼看穿。

詐騙 社群媒體 華人

上一則

新冠住院人數降 洛縣脫離高風險區

下一則

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

延伸閱讀

PATH火車10億改善工程 獲「卓越公共運輸系統成就獎」

PATH火車10億改善工程 獲「卓越公共運輸系統成就獎」
看電影起爭執 2亞裔女遭毆打搶手機

看電影起爭執 2亞裔女遭毆打搶手機
芝加哥暴力犯罪降 搶劫、偷竊、劫車反增

芝加哥暴力犯罪降 搶劫、偷竊、劫車反增
詐騙集團鎖定獨居老人作案 有套路

詐騙集團鎖定獨居老人作案 有套路
法拉盛盜竊團伙 專挑亞裔下手 至少3起 追緝7嫌

法拉盛盜竊團伙 專挑亞裔下手 至少3起 追緝7嫌
專劫外賣郎現金、手機 警緝2嫌

專劫外賣郎現金、手機 警緝2嫌

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀