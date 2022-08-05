女強人釣金龜婿 小心遇上浪漫詐騙

完全不認識的人為什麽可以順利和你搭上話？從未謀面的人為什麽可以成功將手伸進你的口袋？為什麽各種看似不可能的詐騙 卻屢屢得手？為什麽浪漫詐騙在華人 社區層出不窮？

聯邦調查局一位探員表示，通過社群媒體 的浪漫詐騙，在美國早已廣為人知，但在一些新移民社區直到現在依然屢見不鮮，華人和亞裔社區實際受騙的案例比媒體曝光的要多得多。

女性，離異，單身，獨居，最容易成為感情詐騙對象；有穩定工作和收入或儲蓄的單身和獨居女性，則是受騙金額最大的群體。警方表示，近年網路感情詐騙已發展到團體合作作案，詐騙團夥通過社群媒體捕捉生活出現變故、或感情不順、或心防脆弱的「軟柿子」，通過搭訕、同情、交心等心理戰，一步步突破受害人心理防線，等到獲得認同成為「知心朋友」，話鋒慢慢轉向金錢。已視對方為密友的受害人，此時騎虎難下，很容易束手就擒。

警方表示，近年的很多感情詐騙案顯示，騙子們對受害人的心理有非常深入的研究，一些案子甚至是團體作案，後面有操盤手，根據受害者的回應做出研究和回應；一些案子則是一個人同時面向多人作案，對不同的受害人使用同樣的手法，花上數月時間培養信任和感情，讓受害人情感和牽掛越陷越深。一些受害人在感情低落時急於找到傾訴對象和精神寄托，更希望儘快走出感情陰霾重新開始新生活，而詐騙分子正是緊緊抓住受害人的這些軟肋，巧妙設計對話和溝通流程，將「我是有教養的文化人」，「我從事高薪穩定工作」，「我存款幾百萬」，「我很可能很快和你共創美好生活」的虛假信息巧妙傳達給受害人，讓受害人信以為真，自投羅網。

警方表示，不少急於釣到金龜婿的女性，最後反倒成了別人的戰利品。受害人中不少是受過高等教育的職業女性。

揭穿詐騙並不困難，因為騙子們最終一定會談到錢，當錢的議題出現時，一定提高警惕，及時與家人和朋友溝通交流，當事人的一團漿糊，其他人可能早就一眼看穿。