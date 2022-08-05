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現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

記者邵敏／洛杉磯報導
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

聖蓋博谷華人房地產經紀日前收到電話，對方稱自己要從外州搬到加州定居，想用手上的300萬現金買一幢房子。但在電話交流過程中，細心的房產經紀發現這極有可能是詐騙，她當時詢問了一個信息，對方馬上開始說髒話罵人，並迅速掛掉電話。

夏洛特是聖蓋博谷地區一名地產經紀，她說100名地產經紀中可能有99人，每天都會收到五至十條騷擾訊息。這種垃圾信息基本上都通過微信、短信、臉書等方式發送，稍加甄別就可辨出真偽，很少會直接打電話詐騙。

幾天前，夏洛特意外地收到一名陌生男子打來的電話，開口就說自己現在手上有三、四百萬現金，想要在聖蓋博谷地區買一套房子，「電話中他用英文與我交流，但我聽得出口音是華人。」

陌生男子對夏洛特的個人信息非常熟悉，不僅知道她的名字、合作的房地產公司，甚至還知道夏洛特會說廣東話，「他說是一家知名的房地產公司推薦我作為房產經紀，我一開始還信以為真。」

電話中，男子稱自己準備全現金買房，夏洛特提出需要在公司與對方見面，並提供相關的銀行證明，「他說沒有問題，見面的時候就可以給我。」夏洛特問對方為什麼要在這邊買房子，男子回答說因為在洛杉磯找到一份工作，是在一家大公司上班，「他甚至還提到公司名字，不過我並不知道他說的那家公司具體在哪裡。」

兩人開始溝通見面時需要提供的資料，除了全現金買房需要的銀行證明之外，夏洛特表示需要買家的ID，「他也說沒有問題，一切進展地非常順利，對方提供的各種信息也非常真實。」

但就是因為這種異常的真實和順利，讓夏洛特開始感覺不對勁，「通常買家第一次接觸一個陌生的房產經紀時，不會把所有的個人信息都告訴對方。但這個人回答非常流利，感覺就是訓練有素，一般客人不會這樣。」

男子在電話中提到自己已把外州的房產賣了，因此才擁有這筆現金，此時心存疑慮的夏洛特就特意問對方，可不可以提供一下這處已賣房產的具體地址，「他突然就在電話中生氣了，說從來沒有一個房產經紀會這樣問他，還說以前買房也沒有問過這個問題，然後就態度大變，開始用髒話罵我，並很快掛了電話。」

因為陌生男子對這個問題的反應十分激烈，夏洛特確定這就是一個以買房為名義的詐騙電話，「他到底想騙什麼，接下來會怎麼騙，我就不知道了。但我以一個專業房產經紀的角度去分析，一定有問題。」

夏洛特表示，在過去的一年，她基本上每天都會收到五條以上的詐騙信息，很多都自稱要全現金買房，但這次的經歷讓她覺得十分可怕，「這個人對我的背景十分了解，一定是做了很多功課，點名說自己需要一個會講廣東話的房產經紀。平時的詐騙短信都很低級，有時連我的名字也拼錯，一看就是假的。」

夏洛特認為，房產經紀這個職業為了吸引更多的潛在客戶，通常個人信息洩露非常厲害，因此無形中就會給犯罪分子提供機會，「房產經紀一定要學會保護好自己，要有安全意識，時刻保持警惕，因為很多時候剛跟客人接觸時，並不知道對方的真實身分。」

華人房產經紀接到詐騙電話，對方稱要全現金買房。（Unsplash.com）
華人房產經紀接到詐騙電話，對方稱要全現金買房。（Unsplash.com）

詐騙 聖蓋博 房地產

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