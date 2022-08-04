加州人口續外流 名列全美第2 疫期雪球式增長

舊金山與洛杉磯成為全美外移人口前兩名的城市。圖為舊金山。（美聯社）

加州 ，不再是人們想要居住的黃金州。洛杉磯時報報導，根據芝加哥聯邦儲備銀行追蹤搬家公司United Van Lines的數據，加州人口外流名列全美第二，此現象在新冠肺炎疫情期間呈雪球式增長。2018至2019年間，加州有56%的搬家是搬往外州，而在2020至2021年，該比率上升至近60%。其中，舊金山與洛杉磯，名列全國人口外流城市前兩名。

報告指出，工作與生活平衡變化、遠距工作機會增加，愈來愈多人辭職，成群結隊的加州人，正搬往德州、維吉尼亞、華盛頓與佛羅里達等州。根據加州財政廳統計，2020年4月至2022年1月間，加州失去超過35萬2000名居民。

Redfin本月發布的報告顯示，隨著生活成本和房價持續飆升，房主紛紛搬往成本較低的地區，這是搬離舊金山與洛杉磯人數名列前茅的主要原因。

特別是洛杉磯人，正湧向鳳凰城、拉斯維加斯、聖地牙哥、聖安東尼奧和達拉斯等地。報告稱，離開該市的居民，從2021年第二季度約3萬3000人，躍升至2022年同期近4萬1000人。

南加大經濟學教授卡恩（Matthew Kahn）表示，疫情期間遠距工作增加，使人們有機會搬遷。此外，城市犯罪、愈來愈多的遊民人口、公立學校品質與整體生活質量，都正在趕走居民。

根據加州公共政策研究所數據，加州在20世紀後期歷經一次大規模人口激增，至2000年達3700萬人，但此後居民一直在流失，人口增長落後其他州。

2021年首失1國會席次

自2010年到2020年，加州人口增長5.8%，低於全美6.8%增長率，2021年甚至首次失去一個國會席次。

此外，根據人口普查局數據，疫情期間，美國移民 案件延誤，更導致加州移民率陷入新低。

數據稱，2020至2021年，加州淨增加24萬4000新移民，約為2019至2020年47萬7000新移民的一半，然而2015至2016年，卻有超過百萬名新移民。

洛杉磯加大 經濟學教授奧哈尼安（Ohanian）說，加州中產階級也在減少。在全美房屋中位數41萬6000元新高的同時，加州房屋中位數已達80萬元。

「加州面臨成為最富有的人群，和接受加州、地方和聯邦援助，才得以定居加州之最窮的人群居住州的風險，但我們應該擔心那些收入在7萬8000元中位數的中等收入人群，也在掙扎，特別是當他們有興趣想購屋時。」