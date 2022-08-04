我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

加州人口續外流 名列全美第2 疫期雪球式增長

編譯組／綜合報導
舊金山與洛杉磯成為全美外移人口前兩名的城市。圖為舊金山。（美聯社）
舊金山與洛杉磯成為全美外移人口前兩名的城市。圖為舊金山。（美聯社）

加州，不再是人們想要居住的黃金州。洛杉磯時報報導，根據芝加哥聯邦儲備銀行追蹤搬家公司United Van Lines的數據，加州人口外流名列全美第二，此現象在新冠肺炎疫情期間呈雪球式增長。2018至2019年間，加州有56%的搬家是搬往外州，而在2020至2021年，該比率上升至近60%。其中，舊金山與洛杉磯，名列全國人口外流城市前兩名。

報告指出，工作與生活平衡變化、遠距工作機會增加，愈來愈多人辭職，成群結隊的加州人，正搬往德州、維吉尼亞、華盛頓與佛羅里達等州。根據加州財政廳統計，2020年4月至2022年1月間，加州失去超過35萬2000名居民。

Redfin本月發布的報告顯示，隨著生活成本和房價持續飆升，房主紛紛搬往成本較低的地區，這是搬離舊金山與洛杉磯人數名列前茅的主要原因。

特別是洛杉磯人，正湧向鳳凰城、拉斯維加斯、聖地牙哥、聖安東尼奧和達拉斯等地。報告稱，離開該市的居民，從2021年第二季度約3萬3000人，躍升至2022年同期近4萬1000人。

南加大經濟學教授卡恩（Matthew Kahn）表示，疫情期間遠距工作增加，使人們有機會搬遷。此外，城市犯罪、愈來愈多的遊民人口、公立學校品質與整體生活質量，都正在趕走居民。

根據加州公共政策研究所數據，加州在20世紀後期歷經一次大規模人口激增，至2000年達3700萬人，但此後居民一直在流失，人口增長落後其他州。

2021年首失1國會席次

自2010年到2020年，加州人口增長5.8%，低於全美6.8%增長率，2021年甚至首次失去一個國會席次。

此外，根據人口普查局數據，疫情期間，美國移民案件延誤，更導致加州移民率陷入新低。

數據稱，2020至2021年，加州淨增加24萬4000新移民，約為2019至2020年47萬7000新移民的一半，然而2015至2016年，卻有超過百萬名新移民。

洛杉磯加大經濟學教授奧哈尼安（Ohanian）說，加州中產階級也在減少。在全美房屋中位數41萬6000元新高的同時，加州房屋中位數已達80萬元。

「加州面臨成為最富有的人群，和接受加州、地方和聯邦援助，才得以定居加州之最窮的人群居住州的風險，但我們應該擔心那些收入在7萬8000元中位數的中等收入人群，也在掙扎，特別是當他們有興趣想購屋時。」

加州 洛杉磯加大 移民

上一則

洛頂級閣樓5000萬上市 挑戰2010年3500萬最高紀錄

下一則

Arthron5關健金 幫助類風濕患者

延伸閱讀

限水令見效 加州都會區6月比前年少了7.6%

限水令見效 加州都會區6月比前年少了7.6%
涉酒駕車禍 波洛西丈夫不認罪

涉酒駕車禍 波洛西丈夫不認罪
全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴
對抗氣候變化 加州志工部設獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設獎學金
加州這4縣 染疫風險最低

加州這4縣 染疫風險最低
加州醫政人員對Novavax疫苗授權 發表聯合聲明

加州醫政人員對Novavax疫苗授權 發表聯合聲明

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空