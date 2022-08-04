限水令見效 加州都會區6月比前年少了7.6%

加州都會區6月用水比2020年6月少了7.6%。（本報記者／攝影）

加州 都會區6月份的節水狀況雖然還離州長紐森 的目標很遠，但已經比2020年6月少了7.6%，更比先前的3、4、5月大為改善。不過，灣區 仍然是省水高手，平均較2020年6月足足少了12.6%，洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥縣所在地區只少了5.9%。

加州都會區5月份的平均省水率僅3.1%，但是還是比3、4月好，因為這兩個月分別增加了18.7%與17.8%。加州水資源管控委員會主席艾斯基維（Joaquin Esquivel）8月2日公布統計結果時表示，相對於3、4月，6月終於出現明顯改善。

灣區部分，Marin Municipal Utility District的用水減了25.3%，San Jose Water Company的用戶省水17.5%， Santa Clara Valley Water District則為15%，Alameda County Water District為13.2%，East Bay Municipal Utility District為12.2%，Contra Costa Water District為11.2%，San Francisco PUC最少僅5.7%。

南灣的洛杉磯水電部（Los Angeles Department of Water and Power）減少7.5%，聖地牙哥市增加4.1%。

雖然官員與居民都認知到，節水對於萬一加州連續四年大旱一定有益，但是部分都會區居民卻抱怨，明明農業用水占加州用水80%，為何只要都會區省水？艾斯基維回應，事實上農民今年度已經非常省了，有些甚至完全不靠中央谷項目（Central Valley Project）與州水利工程項目（State Water Project），州法也限制他們取用溪水河水，「大家真的都一樣」。

至於州長紐森，他在5月23日曾經直指州立各大供水單位節水不力，就像臉上的瘀青，因此要求各單位在60天內改善狀況，之後才有各地的限水令。艾斯基維表示，限水令的確有助節水。紐森7月29日再與各地供水機構負責人會面時，因為過去一年來節水量只有2.7%，遠不及他要求的15%，雖然他並未要求開罰，但是「不排除各種可能」。