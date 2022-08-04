布班克 將限制灑水裝置和自動灌溉2周

布班克（Burbank）向居民發出通知，宣布9月6日至20日期間將限制灑水裝置和自動灌溉。（Getty Images)

南加 城市布班克（Burbank）向居民發出通知，宣布即將限制灑水裝置和自動灌溉，原因是對從科羅拉多河（Colorado River）渡槽向該地區供水的上部支線管道進行緊急維修。該禁令預計將於9月6日至20日生效。該市鼓勵居民在淋浴間放水桶，並在花壇上覆蓋，以幫助植物在禁令期間保持活力。

市政府官員在該市網站上表示，布班克100%依賴來自州水項目和科羅拉多河渡槽的進口水。乾旱狀況嚴重影響了國家水利項目的供水。

水務官員表示，布班克不會是下個月唯一供水緊張的社區。控制水進口的南加州 大都會水區 (So Met) 發言人麗貝卡基米奇 (Rebecca Kimitch) 表示，在即將到來的兩周內，大洛杉磯 地區和南加州其他地區的一些社區可能面臨同樣嚴格的限制。

基米奇說，她的機構正在與水零售商合作，看看在停工期間有哪些替代品可以滿足用水需求。

預計不同城市將受到不同限制，例如，橙縣和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的大部分地區都有充足的地下水供應，這使得它們對進口水的依賴程度降低。河濱縣西部市政水區的一位發言人表示，他們預計不會受到關閉的影響。

大多數南加州居民的部分或全部水源來自兩個來源，分別是從北加州引水的州水項目和科羅拉多河。由於持續乾旱，這兩個水源的水位均處於歷史最低水平。 So Met今年早些時候宣布嚴格削減州供水項目的供應。

目前，洛杉磯、范杜拉縣（Ventura）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）的數十個嚴重依賴州供水項目供應的社區已經被迫實施每周一天的澆水限制。此外格蘭岱（Glendale) 目前將澆水限制在每週兩天，其 60% 的水是通過So Met 進口的。