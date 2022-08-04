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南加人移居墨西哥物價揚 當地人抱怨

洛杉磯訊
墨西哥市變成加州人的後花園。（unsplash）
墨西哥市變成加州人的後花園。（unsplash）

墨西哥長年以來一直為美國人的首選外國旅遊勝地，其獨特文化及豐富的海灘資源，吸引無數美國遊客；近期更因疫情影響，許多來自加州的居民開始遷移當地的首都墨西哥市（Mexico City），讓當地生活成本增高，也引起當地人抗議。

據洛杉磯時報報導，墨西哥市的羅馬（Roma）、康德薩（Condesa）、森特羅（Centro）和華雷斯（Juarez）等綠樹成蔭、適合散步的街區，隨著美國人於當地搶購房屋，房價也隨之逐漸上漲，而許多當地人所熟悉的家庭餐廳也被新型餐館、辦公室及瑜伽工作室所取代。當地的大學教授戈羅茲佩（Fernando Bustos Gorozpe）表示，「我們變成除了服務員以外的唯一棕色人種，英文也變得無所不在，從超市、公園到健身課程，英文正一點點的滲透進我們的生活中」。

蜂擁而入的美國人讓當地居民不禁抱怨連連，城市中也開始出現許多髒話海報，表達當地居民的憤恨。而事情也在一位美國工程師於推特分享，在墨西哥市能以低價換取高品質生活後開始發酵，數百條評論湧入該篇文章底下，多數為發洩自己的不快。而其中一條較為友善的回答則表示，許多城市因你們而變得愈來愈昂貴，做為始作俑者的你們卻沒有發現或是根本不在乎。 

電子遊戲設計師梅爾偉（Hugo Van der Merwe）表示，他於佛羅里達州長大，近幾個月才搬來墨西哥市遠程工作，發現當地人對於真正關心當地，及只是享受低廉物價的遊客，還是能分清區別。

目前墨西哥市平均月薪為450美元，相比韓國城2000美元只能租到單間公寓的房價，墨市卻能租到頂層高級公寓。在這個擁擠、色彩繽紛的大都市裡，絕大多數人對國際遊客都非常友善和耐心，根據旅遊數據統計，今年前四個月，旅客僅在酒店上就花費了8.51億美元。

但表面之下存在摩擦，因為愈來愈多的當地人考慮高檔化對城市的經濟、文化，甚至種族關係可能不見得意味正面。

在疫情開始後，由於墨西哥寬鬆的政策，讓美國人居留問題變得更加容易，甚至能在沒有簽證下停留長達六個月。據美國國務院統計，目前有160萬美國公民生活在墨西哥，但不知道有多少人居住在首都墨西哥市。前述數字是有申請居留權的數據，然造成問題所在的遠程工作者則不含括在內。據墨市機場數據統計，2022年度截至4月共有 120萬外國人抵達機場，而經營搬遷公司的德穆（Alexandra Demou）更表示，每周會接到超過50通考慮搬家的諮詢電話。

作為遠程工作營銷人員的羅德威爾（Lauren Rodwell）則說，他去年在墨西哥市住了幾個月後，便由加州搬來定居，他非常喜歡在這座充滿活力的城市生活，不但有多種文化融合，更有良好的能量、舞蹈和藝術。

墨西哥 加州 疫情

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