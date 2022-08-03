洛市遊民 學校500呎內禁紮營

洛市議會禁止遊民逗留200多所學校與日照中心周邊500呎內。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市議會2日在吵吵鬧鬧中通過遊民 限制新規，估計約有200多所學校與日照中心周邊500呎內都不得有遊民居留。市議會下周還將再次進行表決，決議是否將範圍由200多處增加到2000多處。

市議會2日的表決過程相當混亂，由於大批支持遊民的民眾湧入，每當支持立法限制住居的議員要發言時，就會被民眾打斷，最後議長馬汀尼茲（Nury Martinez）只好動用警察權清場，花了一小時驅離民眾後議員才能開始表決，最終以11票贊成、3票反對通過新規。

馬汀尼茲在表決之前聲明，她覺得今早的民眾是故意妨礙議事，這讓她相當感冒。但反對擴大限制的議員如南洛杉磯的哈里斯－道森（ Marqueece Harris-Dawson）與洛杉磯國際機場 一帶的博寧（Mike Bonin）則說，新規將讓遊民處境更糟，市政府應該把資源用在其他地方。

下周是否再度擴大至2000處目前只是粗估。洛杉磯聯合學區 的資料顯示，市區的內公立學校有750間，不包括私立與教會學校。另外洛市財政局的數據則顯示，市區內有1000家商業日間照護中心。

本周的表決起因於洛杉磯聯合學區總監卡凡赫（Alberto M. Carvalho）兩個月前的公開表態，以及家長與教職員的呼籲。他們認為，學校周邊的遊民區既不安全又會對學生造成困擾。部分意見更認為，雖然遊民處境可憐，但是校園、公園與任何兒童常去的地方，都不該出現「藥窟」。新學期訂8月15日開學。

新規的兩大背景是，新冠疫情期間的門匙計畫即將終止，改裝成遊民安置中心的旅館，最晚9月中就會收回；另一個是，雖然洛市議會去年曾經將200多個處所訂為遊民禁居區，但是執法力道不彰，許多地方到目前還是有遊民住居。但是議會存在變數，許多支持遊民權益的人，目前的聲望都比現任者高，換屆後還會不會強硬推動值得觀察。