我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

洛市遊民 學校500呎內禁紮營

編譯組／綜合報導
洛市議會禁止遊民逗留200多所學校與日照中心周邊500呎內。（記者楊青／攝影）
洛市議會禁止遊民逗留200多所學校與日照中心周邊500呎內。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市議會2日在吵吵鬧鬧中通過遊民限制新規，估計約有200多所學校與日照中心周邊500呎內都不得有遊民居留。市議會下周還將再次進行表決，決議是否將範圍由200多處增加到2000多處。

市議會2日的表決過程相當混亂，由於大批支持遊民的民眾湧入，每當支持立法限制住居的議員要發言時，就會被民眾打斷，最後議長馬汀尼茲（Nury Martinez）只好動用警察權清場，花了一小時驅離民眾後議員才能開始表決，最終以11票贊成、3票反對通過新規。

馬汀尼茲在表決之前聲明，她覺得今早的民眾是故意妨礙議事，這讓她相當感冒。但反對擴大限制的議員如南洛杉磯的哈里斯－道森（ Marqueece Harris-Dawson）與洛杉磯國際機場一帶的博寧（Mike Bonin）則說，新規將讓遊民處境更糟，市政府應該把資源用在其他地方。

下周是否再度擴大至2000處目前只是粗估。洛杉磯聯合學區的資料顯示，市區的內公立學校有750間，不包括私立與教會學校。另外洛市財政局的數據則顯示，市區內有1000家商業日間照護中心。

本周的表決起因於洛杉磯聯合學區總監卡凡赫（Alberto M. Carvalho）兩個月前的公開表態，以及家長與教職員的呼籲。他們認為，學校周邊的遊民區既不安全又會對學生造成困擾。部分意見更認為，雖然遊民處境可憐，但是校園、公園與任何兒童常去的地方，都不該出現「藥窟」。新學期訂8月15日開學。

新規的兩大背景是，新冠疫情期間的門匙計畫即將終止，改裝成遊民安置中心的旅館，最晚9月中就會收回；另一個是，雖然洛市議會去年曾經將200多個處所訂為遊民禁居區，但是執法力道不彰，許多地方到目前還是有遊民住居。但是議會存在變數，許多支持遊民權益的人，目前的聲望都比現任者高，換屆後還會不會強硬推動值得觀察。

遊民 洛杉磯國際機場 學區

上一則

華冠獎得主李敏華 育幼院長大 逆轉人生回饋社會

下一則

洛縣進入猴痘緊急情況 長堤1童感染近況曝光

延伸閱讀

拜登總統表態支持洛市長候選人貝斯 對手嗆於事無補

拜登總統表態支持洛市長候選人貝斯 對手嗆於事無補
紐約市遊民犯案百次輕放 這次襲警難善了

紐約市遊民犯案百次輕放 這次襲警難善了
曾當遊民5度染疫：因接種加強針被拒

曾當遊民5度染疫：因接種加強針被拒
市長亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起

市長亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起
社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

社區抗爭成功 布碌崙巴斯大道取消建遊民所

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北