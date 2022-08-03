羅蘭岡8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

都說父母對孩子的愛是舐犢情深，其實奶奶對孫子的愛也一樣深厚，有些甚至很偉大。家住南加州羅蘭岡的侯昆生，今年已年逾八旬，她與94歲的丈夫一起照顧高位截癱的孫子20多年，照顧得無微不至。但因為生活在美國有語言障礙，遍嘗了新移民 在異鄉生活的酸甜苦辣，有時還會遭遇刁難與歧視。

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侯坤生1941年出生在中國昆明，七歲時跟隨國民黨前往台灣，並在台南市長期居住。55歲時通過親屬移民，來到美國生活，因為當地有冠夫姓的習慣，大家都習慣稱呼她為邱奶奶。而從孫子邱澤 文出生開始，邱奶奶就一直幫忙照顧。後來邱澤文的父母離婚，父親在台灣工作。邱奶奶為了讓邱澤文能獲得更好的學習和生活環境，通過領養的方式，從兒子那裡取得孫子的監護權，並幫助邱澤文移民美國取得身分。

侯昆生來自台灣，因冠夫姓，別人都稱她為邱奶奶。（記者王若然／攝影）

領養孫子來美 卻遭變故

本來幸福平靜的生活，卻在邱澤文16歲那年發生了極大轉變。當時邱澤文在羅蘭岡Nogales大街上騎腳踏車時，被一輛飛馳而過的轎車撞飛，自此肩膀以下沒有了知覺，連呼吸都時常需要依靠機器幫助。當時已到退休年齡的侯坤生，只好與丈夫一起擔起照顧高位截癱孫子的重任。

在照顧邱澤文的22年時間裡，邱奶奶遇到過很多外人難以想像的困難，包括對他們的歧視。邱奶奶說，因為華裔家庭遇到問題，通常不會向上反應情況，相關部門就把一些有問題的護工，安排來照顧華裔殘障人士。例如之前來過一個年紀很大的護工，在幫邱澤文洗澡時居然快要暈倒，大呼「我喘不上氣了！」。還有一個非裔女性護工，不但不按照看流程照顧邱澤文，還經常消極怠工，或上班時間做自己的事。終於，邱奶奶忍無可忍，對前來詢問的社工反應了情況，這才換掉了那個非裔女護工。

有時護工還會遲到早退，有一次護工要在半夜離開，當時只有邱奶奶一個人在家，她因為年紀大了無法獨自勝任照顧邱澤文的工作，只能哀求讓護工留下。

邱奶奶表示，雖然一天24小時都有護工來照顧孫子，但是她很理解護工不可能無時無刻盯著邱澤文，護工也需要休息。因此對來幫忙的護工，有時遲到早退，她也就睜一隻眼閉一隻眼。

自從邱澤文癱瘓後，由於邱奶奶夫婦皆為美國新移民，在人生地不熟、語言也不通的情況下，兩人也不知道從何開始尋求幫助，遭遇過很多常人無法想像的困難。

例如邱澤文外出看病、上學時，需要叫特別的接送殘障人士的車輛。然而司機有時很不友好，不會多等病人一分鐘。還有司機嫌邱澤文的輪椅太大拒載。但是因為急著去看病，邱奶奶不懂英文也無法跟對方溝通，就只好肉身攔車。

侯昆生的丈夫邱先生（圖）已經94歲高齡。（記者王若然／攝影）

社會福利 助祖孫生活

照顧邱澤文20多年，單憑他們老兩口絕對做不到。平時繳納給美國的各種繁瑣稅款，也在出事後回報了這一家人。在邱澤文要出院回家時，美國社工主動找上門幫忙，為他們辦好了所有相關手續，他們出院回家後，邱澤文所需要的全套醫療設備均已安裝好，完全不用他們操心。20多年以來，每天有24小時專業護工免費照顧，兩名護工輪班看護。邱澤文所需要的所有專業儀器，例如抽痰器、導尿器都免費。目前一位非裔男性護理人員已經在他家工作逾20年，已建立起有如家人般深厚的情誼。

憶孫車禍 官司草草收場

回想起邱澤文16歲那年改變他一生的車禍，邱奶奶仍止不住落淚。她到現在為止，仍無法相信一個活潑健康的小男孩從此就要窩在床上，但又不得不相信。

邱澤文發生車禍後，有很多當地的律師找到邱奶奶表示可以替她打官司。哪知官司就那樣拖了很多年，最後邱奶奶一家只拿到3.5萬元賠償。邱奶奶說，因為她和邱爺爺不懂英文，具體也不知道官司怎麼打得，但當時因為照顧邱澤文身心俱疲，只想早點了結官司，就沒有再深究。現在想來，當時的官司打的確實有些稀里糊塗。

邱奶奶說，在照顧孫子的這20多年，雖然辛苦，但是收到了身邊許多華人團體和政府的資助，以及家人的陪伴。有遠在他州的華人在聽了她的故事後，特意捐款給他們。邱奶奶感謝這些好心人的幫助，她日子雖然辛苦，但仍然樂觀以對。